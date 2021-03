Ve speciální příloze Deníku, která vychází v úterý, najdete také rozhovor s jihočeskou fotbalovou legendou. Tomáš Sivok se vyjádřil k anketě o nejlepšího sportovce roku. Jeho kamarád v ní obsadil druhé místo.

Tomás Sivok v Českých Budějovicích | Foto: archiv Deníku

Ze světa přijel domů, kde českobudějovickému Dynamu vrátil i s úroky, co od něj dostal.

Tomáš Sivok.

Stoper, který prošel renomovanými kluby v České republice i v zahraničí, patřil k oporám české fotbalové reprezentace.

V Dynamu odehrál po návratu spoustu velmi dobrých zápasů. A pak se rozhodl pro konec kariéry. Tomáš Sivok velice ochotně odpověděl na dotazy redakce speciální přílohy Deníku. Legendární stoper zaznamenal výsledky ankety Deníku o nejlepšího sportovce Jihočeského kraje. Brankář Jaroslav Drobný skončil za rok 2020 na druhém místě. „Moc mu gratuluju. Myslím, že si to naprosto zaslouží. Je to obrovský profesionál a za své výkony na hřišti mu toto ocenění Deníku patří. Je to legenda a skvělý člověk!“