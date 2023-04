Kanonýr Deníku. Jan Jirků vstřelil během víkendu 3 góly. Měl z nich stejnou radost, jako z gólů žáků Meteoru Tábor, kterým předává zkušenosti.

Kanonýr Deníku z Měšic Jan Jirků | Foto: Deník/ archiv Jana Jirků

Měšice - Košice 7:0. To není mezinárodní soutěž, ale fotbalová VSJ Strojírna 3. třída muži okresu Tábor.

Obec Košice se nachází v okrese Tábor v Jihočeském kraji. Žije tu 779 obyvatel. Fotbalové Měšice nasbíraly v tabulce ve 12 zápasech 34 body. "Máme výbornou partu," přikyvuje předseda klubu Olympie Petr Novák. Měšičtí kanonýři už nastříleli 58 gólů. Je pravda, že soupeř zase tak velký odpor nekladl, Košice jsou se třemi body předposlední…

V redakci jsme vybrali do role Kanonýra Deníku okresu Tábor Jana Jirků. Měšický Honza nastřílel hattrick během třinácti minut. V prvním poločase se ještě rozkoukával, až v závěru to přišlo. Trefoval se ve 40., pak ve 44. a nakonec v 53. minutě. "Jsem rád, že jsem gólově kluky nastartoval do těžkého jara. Nicméně nezáleží na tom, kdo se trefí, chceme hrát hezký fotbal za tři body. Celé mužstvo táhne za jedním cílem. Tím je postup." Předseda klubu Petr Novák doplnil: "Honza je skvělý parťák, kanonýr. Teď to zase potvrdil," uvedl předseda Olympie Měšice. A když tým vyhraje, a pokud někdo dá tři góly v zápase, tak se to pochopitelně musí náležitě oslavit. Vyrážejí fotbalisté z Měšic na pivo? "No jéje," rozesmál se Petr Novák. "Občas zajdeme," reagoval na upřesňující dotaz Deníku. A co na to Kanonýr Deníku? "Připravujeme se poctivě do každého zápasu, zatím to funguje. Máme široký kádr plný zkušeností i mladé dravosti. Proto věřím v náš fotbal. Oslavy vítězství nepřeháníme a těšíme se na další utkání."

Měšice hrají dobrý fotbal, parta jim skvěle funguje, také proto jsou v čele své soutěže. A mají mezi sebou Kanonýra Deníku: Honzu Jirků, který prožil báječný víkend. Předávání totiž zkušeností žákům Meteoru Tábor. "O víkendu jsme zvítězili ve Čtyřech Dvorech, starší vyhráli sedm nula, mladší pět jedna, ostatní meteorské kategorie také vyhrály," popisuje. A s úsměvem na tváři dodal: "Bohemka také vyhrála. Byl to parádní fotbalový víkend."