Jeho otec se rozhodl, že udělá maximum pro to, aby Jakoubkovi s postavením na nohy pomohl. Společně s fotbalovou Slavií a strakonickým odborem přátel pražského klubu uspořádali ve Strakonicích Na Křemelce charitativní exhibiční zápas, který přilákal více jak tisíc fanoušků a včetně předchozí podpory na účet vydělal více jak čtyři miliony korun.

Jak se zrodila prvotní myšlenka na uspořádání celé akce? Byl jste od začátku v kontaktu se Slavií a místním odborem přátel?

Nejprve jsme společně s kamarády založili webové stránky, na kterých jsme vysvětlili situaci. Díky tomu, že znám spoustu lidí ve Slavii, kde jsem spoustu let hrál, vznikla společně myšlenka uspořádání benefičního zápasu, na kterém by lidé mohli nákupem vstupného a suvenýrů podpořit Jakoubkovu léčbu, což je to jediné, co mu může pomoct. Ve Slavii mi doporučili strakonický odbor přátel, který má největší základnu na jihu Čech a má zkušenosti s pořádáním podobných akcí. Zároveň mi bylo řečeno, že nám s pronájmem hřiště a propagací pomůže i město. Plus to mám kousek z Písku, kde trénuji mládež, takže se nakonec skloubilo příjemné s užitečným.

Na stadion dorazilo přes tisíc lidí. Ještě před utkáním se od fanoušků vybraly na účet necelé čtyři miliony korun. Co na to říkáte?

Jsem moc rád, že dorazilo tolik lidí. Vyšlo nám počasí, což je nesmírně důležité a propagace celé akce byla výborná. Na sociálních sítích jsme se objevovali a všude v okolí visely plakáty. Tímto bych chtěl moc poděkovat Martinovi Bendovi, který se na ní za Slavii podílel a také Milošovi Sedláčkovi s Václavem Králíčkem. Bez nich bych to nikdy nezvládl, protože takhle velkou akci zorganizovat sám nejde.

Z pozice diváka vše vypadalo nadmíru vydařeně. Fanoušci skandovali a bavili se. Svojí účastí přispěli téměř všichni hráči, kteří s vámi v minulosti působili. Na stadionu panovala příjemná atmosféra. Hodnotíte to také úspěšně?

Samozřejmě. Vybralo se spoustu peněz. Atmosféra byla skvělá, lidé fandili. Zahráli jsme si, nikdo se nezranil, počasí vyšlo. Všechno dopadlo perfektně. Jsem maximálně spokojený a doufám, že i lidé si to užili.

Léčba na speciálních klinikách je finančně obrovsky náročná. Podařilo se na ní vybrat dostatek peněz?

Spočítali jsme, že Jakoubkova léčba vyjde za dva roky na přibližně čtyři miliony. Neurokliniky, věci kolem kmenových buněk, pomůcky a neurostimulátory jsou nesmírně drahé a pojišťovna z toho nic neplatí. Člověk si na to vše musí sehnat peníze sám, a proto jsme pořádali tuto akci, abychom Jakoubkovi mohli dát tu maximální možnou péči a největší šanci se uzdravit.

Takže na nejbližší dva roky to s léčbou vypadá nadějně. Je to tak?

Vypadá to, že bychom to měli mít splněné. Budeme ale samozřejmě pokračovat dál. Za čtrnáct dní bude další akce v Praze. Bude určená pro Jakoubka a také jednu další holčičku. Mohli by si tam zahrát i ti, kteří dnes hrát nemohli například Vláďa Šmicer, Jakub Kohák nebo Martin Fenin. Plánujeme také akci v Čáslavi, odkud pocházím. Chtěli bychom ještě vybírat třičtvrtě roku a vyvrcholit v červnu akcí Real Top Praha. Chceme vybírat průběžně, protože to léčení bohužel není otázka měsíců, ale budou to roky. Ze zahraničí víme, že se zdravotní stav po několika letech může zlepšit. To nás žene dopředu a dává nám to naději. Nechceme se dostat do situace, kdy bude možnost, aby se jeho stav zlepšil, ale my si to nebudeme moct dovolit, takže děláme maximum pro to, abychom mu mohli dopřát tu nejlepší péči.

Po jak dlouhé době jste se viděl s některými bývalými spoluhráči? Bylo to příjemné přátelské shledání?

Byl to opravdu tým Slavie z roku 2007. Někteří kluci odešli hned v tom roce, takže jsme se vážně viděli až po čtrnácti letech. Je pravda, že s naprostou většinou toho týmu jsem se viděl po více než deseti letech, takže to bylo opravdu hezké setkání. Je škoda, že to muselo být při takovéto příležitosti, ale jsem rád, že jsem je zase viděl.

Padla vzpomínka na památný dvojzápas s Ajaxem, ve kterém jste vybojoval penaltu a přispěl k postupu do Ligy mistrů?

V průběhu akce to bylo hrozně hektické, takže jsme to nestihli. Nechali jsme si to na pozápasovou večeři, kde bylo více klidu a mohli jsme si říct, jak se všichni máme a zavzpomínat na staré časy.

Michal Vorel avizoval, že dnes odchytal poslední zápas ve svém životě. Kvůli problémům s kolenem se už fotbalu nevěnuje, přesto přijal pozvání v benefičním zápase nastoupit a podpořit vás. Zahraniční hráči Mickaël Tavares a Tijani Belaid dorazili z daleké Francie a Tuniska. Dušan Švento přicestoval ze Salcburku. Je to hodně silné gesto. Vnímáte to stejně?

Vnímám. Je vidět, že přátelství z té doby nám zůstalo a když někdo má nějaký problém, tak neváhají pomoct. Fotbal lidi spojuje. Všichni přijeli nás podpořit z takové dálky. Mám z toho obrovskou radost. Dorazilo devadesát procent kluků, které jsem pozval, což mě hrozně potěšilo. Také Luboš Kozel, který trénuje v Liberci, měl dopoledne trénink a po něm jel tři hodiny za námi. Ani nestihl zápas, ale dorazil na autogramiádu, protože slíbil, že se zúčastní. Hrozně si toho vážím, že mi všichni takto pomohli s celou akcí.

Profesionální kariéru jste ukončil poměrně brzy kvůli problémům se zraněním. Obešel se zápas bez nějakých zdravotních problémů?

Mám dlouhodobé problémy s kyčlí, už mě bolí i při chůzi. Teď mi doktoři řekli, že ji mám mít do roka umělou. Když jsem hrál v Turecku, tak jsem kvůli tomu musel v osmadvaceti letech ukončit kariéru. Šel jsem na operaci, která mi částečně pomohla, ale už to nebylo k vrcholovému fotbalu, takže jsem hrál jen v nižších soutěžích. V benefičním zápase jsem odehrál jen první poločas, aby mě lidé viděli, protože to byl můj zápas, ale k většímu času na hřišti to nebylo. I já mám takovéto zdravotní problémy, ale proti mému synovi je to nic. V dohledné době mě čeká umělá kyčel, ale neberu to nijak dramaticky. To je život a až mi ji vymění, tak budu fungovat dál.

U fotbalu jste ale zůstal a stále se mu věnujete jako trenér mládeže Písku. Naplňuje vás to?

Minulou sezonu jsem ještě hrál za Protivín, protože jsem chtěl stále být na hřišti a v kabině, ale už jsem kvůli té kyčli hrál s prášky proti bolesti a nebylo to ono. Když se Jakoubkovi stalo to zranění, tak jsem skončil, ale k fotbalu mě to stále táhne, takže se věnuji mládeži v Písku. Nově jsem šéftrenérem písecké akademie, kde se nám podařilo skloubit školu s fotbalem. Budeme mít dopolední i odpolední hodiny. Rozjeli jsme to větším. Baví mě to a naplňuje. Jediný problém je cestování, protože kvůli Jakoubkovi bydlíme v Praze, takže momentálně do práce dojíždím. Jsem moc rád, že mi v tomhle v Písku vycházející vstříc a mohu oboje zvládat, protože rodina je pro mě samozřejmě na prvním místě.

Autor: Martin Boška