Jak výkonný ředitel Ligové fotbalové asociace Tomáš Bárta zdůraznil, zatím poslední udělená cena zamířila do těch správných rukou. „Na příběhu pana doktora Balíka je krásně vidět, co znamená láska k fotbalu a k jednomu klubu. Jsem proto upřímně rád, že jako Ligová fotbalová asociace můžeme jeho dlouholetou a vzorovou činnost ocenit. Stejně jako u předchozích laureátů chceme touto cestou vyzdvihnout příběh, který je hodný obdivu,“ prohlásil při předání ocenění, které je pojmenována po Františku Hrdličkovi, legendárním funkcionáři Teplic.

Legendární lékař, který vedle péče o fotbalisty Táborska nadále vykonává svou praxi a pomáhá mimo jiných i mnoha dalším sportovcům, měl z prestižního ocenění velkou radost. „Zprávou o tom, že bych měl získat Cenu Františka Hrdličky, jsem byl samozřejmě velice potěšen a mile překvapen. Jsem ve fotbale pěknou řádku let a beru to jako milé ocenění mé práce pro fotbal v Táboře. Je to pro mě o to cennější, že jsem znal Františka Hrdličku osobně. Opravdu moc jsem si ho vážil a a rád na něho vzpomínám. Byl to velice šikovný člověk, srdcař a nadšenec,“ nehal se slyšet Josef Balík.

Připomeňme si ještě jednou v krátkosti jeho příběh. Josef Balík „narukoval“ k fotbalistům Tábora jako lékař v roce 1976, a jak už bylo řečeno, zapustil u tohoto sportu pevné a nezdolné kořeny. Určitou změnu pro něj představovalo pouze období mezi lety 1998 až 2002, kdy se stal prezidentem táborského fotbalové klubu, tehdy fungujícího pod názvem FK Tábor. Poté se opět vrátil k milované doktořině a na lavičku táborského týmu usedá doposud. Nyní už na hřišti v Kvapilově ulici a s visačkou FC Silon Táborsko, který je pokračovatelem před lety spojené tradice táborských „Vodníků“ a sezimoústeckých „Ševců“.

A ptáte-li se na počet zápasů, které s fotbalem absolvoval, vězte, že přesáhl neuvěřitelnou hranici čtrnácti stovek.

Jednasedmdesátiletý Josef Balík je prostě nepřehlédnutelnou osobou a jeho věk byste mu rozhodně nehádali. Vysoká postava, tradiční kufřík, v němž se jistě skrývá i pověstná speciální medicína s všeobecně zažitým názvem „balíkovka“, a především ohromné emoce, které z něj doslova prýští. Když se prohraje, nepotkali byste na stadionu smutnějšího člověka. Při gólu a vítězství letí ruce táborského lékaře nad hlavu a jeho rozesmátou tvář musejí vidět snad i na severním pólu.

Srdcař, obětavý muž, osobnost. Právě proto se Josef Balík zařadil do prestižní skupiny laureátů Ceny Františka Hrdličky, mezi které patří Miroslav Jícha, Libor Kleibl, Jaroslav Janoš či Vlastimil Gabriel. Dodejme, že v minulém roce ocenění obdržel Antonín Kříž, dlouholetý manažer pražské Sparty.