Po sedmém kole je A-tým FC MAS Táborsko na prvním místě tabulky. Jak se o tom v kabině bavíte, překvapilo vás to, koukáte zálibně na tabulku, nebo spíše z pověrčivosti moc ne?

„Samozřejmě nás pohled na tabulku těší, jak hráče, trenéra i vedení. Ale soutěž je dlouhá, jsme v jedné čtvrtině a soupeři z horní části tabulky nás ještě čekají. Že se na ni překvapeně díváme, tak bych to nenazval. Máme dobrý tým, můžeme se poprat o nejvyšší příčky tabulky.“

V posledním utkání doma se Štěchovicemi se vítězství 3:2 nerodilo snadno, dokonce se dá říct, že těžkopádně. Kde byste viděl příčiny horšího výkonu v prvním poločase?

„ČFL je jedna z nejrůznorodějších soutěží, kde může každý tým porazit každého. Příčinu bych nehledal, s prvním poločasem jsme se nevypořádali dobře celkově. Doposud jsme se nesetkali s týmem, který stal v deseti lidech na čtyřiceti metrech od vlastní brány, tak možná proto. Naštěstí jsme k druhému poločasu přistoupili lépe a zvítězili. Ale je to fotbal, nemůžeme nad každým soupeřem vést o poločase o tři góly.“

Defenziva Táborska obdržela ze sedmi utkání jen šest gólů. Obranná činnost tedy funguje, proč? V čem je její síla?

„Je to zásluha celého tymu, nejen obrany. A v čem je její síla? Asi v tom, že v obraně máme největší procento česky mluvících a rozumíme si. (směje se)

Vy nastupujete na pozici levého beka a před sebou máte nejčastěji guinejského spoluhráče Emmanuela Tolna. Jak se vám s ním hraje?

„Nastupuji na pozici levého obránce, ačkoliv jsem ho hrál naposledy tady v Táborsku před čtyřmi roky. Každý hráč má něco, Tolno má přednost v rychlosti a v tom, že má dvakrát větší VO2max než já. (směje se) Ale lhal bych, kdybych řekl, že nemáme trochu problémy v komunikaci, jelikož mluví pouze francouzsky. Alespoň anglicky se musí co nejdříve naučit. Stejně tak Conde.

Táborsko vůbec složením týmu připomíná mnohonárodnostní legii. Už si více sedla vzájemná komunikace, která vázla?

„Jak jsem říkal v předchozí otázce, TouTou, Stephano i momentálně nejnovější posila z Jemenu Ahmed mluví alespoň anglicky, u Tolna a Condeho je to trošku problém. Ale co jsem koukal, dostali od trenéra vytištěný anglicko-česko-francouzsky fotbalový slovník. (směje se) Tak snad se to brzo změní k lepšímu.“

Vy jste se do Táborska vrátil v létě z Německa. Kde jste tam působil, jak se vám tam líbilo a co vás přimělo k návratu?

„V Německu jsem působil čtyři roky, naposledy jsem hrál v Hauzenbergu u Pasova. Hrál jsem 6. Landesligu, myslím si, že je to kvalitou soutěž srovnatelná s ČFL. A důvod návratu? Hlavně přítelkyně, malej, co máme doma, a celkově rodina. Být doma za celý týden už jenom jeden den v neděli bylo prostě málo. Uvědomil jsem si, že ani vyšší příjem peněz vám rodinnou pohodu nenahradí.“

V jakém stavu jste našel Táborsko po sestupu do 3. ligy?

„Tým se celkově obměnil a z druholigového kádru zůstalo jen jádro služebně starších hráčů a pár mladých. Sestup se na nás nijak nepodepsal, začali jsme znovu a přijali situaci, jaká je - třetí liga. Chceme hrát dobrý, pohledný fotbal a hrát na co nejvyšších místech tabulky.“

A tým pojede v neděli do Prahy k důležitému zápasu se Spartou B. Vy jste jako mladík ve Spartě sedm let působil. Bude to pro vás osobně specifické utkání?

„To už je nějaký pátek zpátky. Ve Spartě jsem byl v dorosteneckém věku, kdy si ještě mysleli, že jsem fotbalista. (směje se) Specifické utkání to pro mě nebude, je to deset let zpátky. Za tu dobu se stalo už hodně věcí, možná bude zápas specifický jen v tom, že budeme hrát o momentální špičku tabulky. Každopádně porazit Spartu a další béčka ligových mužstev si přeje snad každý.“

Jak se tedy těšíte, co od zápasu jako mužstvo očekáváte a čeho se vyvarovat?

„Jelikož si Sparta dala do klauzule, že nesmí proti ní nastoupit Penc (i kdyby nebyl vykartován), tak si myslím, že nějaké obavy z nás mají. Očekával bych, že pošlou posily z A týmu. Ale jak řekl náš trenér v kabině, nebude to zápas, který rozhodne o tom, jak dopadne soutěž. Samozřejmě bychom si přáli vyhrát. Jedeme tam bojovat a jakkoliv bodovat. A čeho se vyvarovat? To je těžké říct, asi zbytečných chyb a standardních situací.“