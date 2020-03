Dynamo České Budějovice v neděli proti Liberci nenastoupí (podrobnosti najdete na str. 14). Mimořádná opatření a nouzový stav zasáhly i profesionální sport, navíc se rozšířily i do nižších soutěží. V klubové posilovně se sám bez spoluhráčů udržuje v kondici Jiří Kladrubský.

Bývalý hráč Sparty a také národního týmu se v Dynamu České Budějovice vrací do formy po zranění a následné operaci. Koleno drží, Kladrubský by rád co nejdříve vyběhl na ligový trávník.

Také proto vstává každé ráno hodně brzy, hned spěchá do posilovny.

„Chci mít odposilováno dřív, než přijdou kluci,“ vyprávěl přímo v klubové místnosti, kde se věnoval speciálním cvikům.

„Ce se teď děje, je nepříjemné, ale nedá se nic dělat, musíme se prostě podřídit, nic jiného nám nezbyde,“ uvedl obránce.

„Já se na nové zprávy ptám Kůci, který je už se svým týmem v karanténě,“ zmínil Jiří Kladrubský dalšího bývalého sparťana, svého kamaráda Juraje Kucku. Slovenský reprezentant působí v nejohroženější evropské zemi, v italské v Parmě, kde musí dodržovat přísná pravidla.

Zápasy se nehrají, hráči myslí víc na své blízké, než na fotbal. Prázdné stadiony jsou bez diváků, Teď už tedy i bez hráčů. V očích Jiřího Kladrubského je to velmi smutný pohled. Právě on při zápase vnímá a ví naprosto přesně, kde na tribuně sedí jeho nejbližší. "Teď jde všechno stranou, ať starší nebo mladší, to je jedno, hlavně aby se nám nákaza koronavirem vyhnula."