Také z jihu Čech se v úvodu týdne vydali fanoušci fotbalové Slavie Praha do Barcelony, kde podpořili českého mistra v nejprestižnější klubové soutěži na světě. Početná rodina Mádlových se na slavný Camp Nou vypravila s kamarády: Jan Mádl, Igor Nitrianský, Pavel Mádl st.,Jiří Mádl, Pavel Mádl ml. a Radan Kříž.

Jaroslav Bílek se synem Vojtou. | Foto: Deník

Do Barcelony dorazil také jeden z nejlepších československých cyklistů minulého století Jaroslav Bílek (vítěz Závodu míru, účastník OH), rodák z Vimperka, který vyrazil do ochozů největšího stadionu v Evropě se synem Vojtou. Slavia nedostala gól, vybojovala velmi cenný bod, předvedla sympatický výkon, Jihočeši si domů z Barcelony přivezli silné zážitky. Slavia je aktuálně jasně nejlepším českým týmem.