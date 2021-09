Jednadvacítka porazila Albánii v kvalifikaci ME hladce 4:0

Fotbalisté ČR do 21 let se po výhře se Slovinskem 1:0 ve svém druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy opět na stadionu Dynama v Č. Budějovicích v pondělí střetli s Albánií a vyhráli 4:0.

Martin Vitík dal v zápase se Slovinskem vítězný gól českých fotbalistů do 21 let, kteří v dalším utkání kvalifikace ME U21 měli na programu v pondělí navečer další zápas proti Albánii. | Foto: Deník/ Jan Škrle

V prvním zápase dal jediný gól Martin Vitík, tentokráte skórovali po velkých hrubkách brankáře Alii hned v úvodní čtvrthodině Ostrák s Filou a ještě do přestávky přidal třetí gól po Filově patičce Daněk, jenž měl další stoprocentní možnost v nastaveném čase prvního dějství, pálil však vysoko nad. Po změně stran mladí Češi hru s přehledem kontrolovali. Měli i několik dalších možností a jednu z nich využil sedm minut před koncem Šulc, jenž po Patrákově nahrávce pečetil na 4:0. "Není to o jednom dvou hráčích, byl to z naší strany výborný týmový výkon," pochvaloval si po zápase trenér Jan Suchopárek, dle něhož se to potvrdilo i po přestávce, kdy střídající hráči hru oživili. Branky: 6. Ostrák, 13. Fila, 32. Daněk, 83. Šulc. ŽK: Šulc – Mitaj, Pellumbi. ČK: 71. Mitaj. Rozhodčí: . Weinberger. Česko: Kovář – Gabriel, Vitík, Donát, Fukala – Solil (59. Beran), Kaloč (46. Červ) – Ostrák, Karabec (59. Šulc), Daněk (81. Patrák) – Fila (73. Sejk).