„Jde o první, ale zároveň také o poslední soustředění před záříjovým startem kvalifikace na evropský šampionát,“ řekl trenér Karel Krejčí na úvod setkání s Deníkem jižní Čechy v hotelu Diamant, kde má fotbalová jednadvacítka svůj hlavní stan. „Výhodou je, že se máme o koho opřít, že je s námi devět deset kluků, kteří absolvovali pár srazů v minulém cyklu,“ vyzdvihl Krejčí a dodal, že se při výběru zaměřil na hráče s ligovými starty. „Na papíře ten výběr nevypadá špatně, byť přišla také řada omluvenek,“ zmínil třeba plzeňského Šulce, kterého na poslední chvíli nahradil olomoucký Šíp.

Samozřejmě chybí sparťan Hložek a slávista Zima, kteří si za své výtečné výkony v lize vysloužili nominaci do reprezentačního áčka pro ME.

Trenér Krejčí si podmínky na Hluboké velice pochvaloval. „My jsme sice na první tréninkový kemp jezdívali do Kaprunu, kde jsme většinou měli i dva dobré zápasy, bohužel už loni to kvůli covidu padlo a podobně tomu bylo i letos,“ posteskl si. „V úvahu pro kemp jako náhradní místo připadala taky Praha, přednost ale nakonec dostala Hluboká, tu mám vyzkoušenou už z našeho minulého cyklu. A rozhodně nelituji, máme tady perfektní podmínky,“ vyzdvihl Krejčí. „Výhodou je také blízkost hřiště, kam z hotelu dojdeme pěšky, takže nemusíme někam jezdit půl hodiny autobusem,“ ocenil trenér jednadvacítky i spolupráci s hlubockým fotbalovým klubem: „Hřiště na tréninky je připravené dobře, nemůžeme si stěžovat.“

V nově se tvořícím týmu jsou i hráči, kteří věkem spadají do nižší kategorie. „Třeba Vitík, Karabec, Šíp či Daněk by všichni by ještě mohli hrát za devatenáctku,“ sdělil Krejčí. „Jenže už hrají ligu a výkonnostně na jednadvacítku rozhodně mají.“

V pondělí v podvečer měli mladí reprezentanti na Hluboké první společný trénink, na úterý a středu byly v plánu vždy dvě fáze a ve čtvrtek tým na závěr sehraje modelové utkání mezi sebou. „Hlavně od nových hráčů čekám velkou motivaci se ukázat,“ poznamenal Krejčí, jenž s hráči tráví dost času i u videa. „Na reprezentační sraz si kluci nejedou vylepšovat kondici, spíše se zaměřujeme na taktické věci,“ podtrhl Krejčí.

Česká jednadvacítka jde do nového cyklu s jasným cílem: „V jakékoli mládežnické kategorii je vždy velkým úspěchem postup na závěrečný turnaj. Stejný cíl máme i my,“ uzavřel Karel Krejčí.