Jaroslav Houška totiž v premiérovém utkání pálil ostrými. Čtyřmi trefami sestřelil Jankov. Jeho tým vyhrál vysoko 8:2.

Stanislav Bryx, trenér Borku snad ani nemohl být spokojenější.

„Jarda hrával v juniorce Dynama, kopal třetí ligu, pak divizi, odešel do Kaplice, odtud do Rakouska, tam byl sedm osm let, vrátil se, byl unavený z cestování, dali se dohromady kluci co hrávali v Dynamu, je to hodně dobrá parta,“ popisuje trenér to, co by chtěl mít každý trenér. Hráče, které fotbal baví. „Jarda je fotbalista, mohl by hrát krajský přebor,“ připojuje trenér Borku další kompliment. Houška k hattricku přidal ještě jeden zásah.

Jaké jsou Houškovy největší přednosti?

„Je na něm prostě vidět, že má za sebou třetiligové starty, má vynikající výběr místa, nad koncovkou přemýšlí. pro okresní přebor je to naprosto hotový hráč.“

Trenér Bryx si snad ani netroufne, aby Houškovi (na snímku) radil, jak se má v koncovce zachovat. „Vůbec ne,“ pousmál se nad tímto dotazem. „My si před zápasem říkáme, jak se budeme chovat při standardkách, ale abychom radil přímo, jaké má volit zakončení? To opravdu ne, to si rozhodne on sám.“

Z osmi gólů proti Jankovu byly všechny, o kterých by se dal napsat samostatný článek. „Já ale moc nechci vyzdvihovat jeden nad ostatní,“ odpovídá trenér.

A co prolétlo hlavou po utkání jihočeskému fotbalovému kanonýrovi? Kanonýrovi víkendu?

„Byl to první mistrák, docela se nám to povedlo, já jsem hlavně rád za tři body, že to bude osm dva, jsem ani nečekal.“ A který z gólů byl pro Houšku nejhezčí?

„Asi ten poslední. Dal jsem obránci housle, pak vyšla i další klička,“ smál se střelec.

Už o nadcházejícím víkendu vlétnou na mistrovskou fotbalovou scénu i týmy z okresních soutěží na Táborsku. Nezbývá než věřit, že také v tomto regionu budou padat góly jako na běžícím pásu. Ostatně v nižších krajských soutěžích už na sebe někteří renomovaní kanonýři výrazně upozornili, například autor mladovožického čistého hattricku do sítě Chyšek Tomáš Kukla. Co vy na to, střelci?