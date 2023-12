Ve čtvrtek 7. prosince se dožívá velmi významného životního jubilea 90 let dlouholetý funkcionář fotbalového oddílu FC Chýnov Josef Macháček.

Duše kopané v Chýnově Josef Macháček slaví významné životní jubileum. | Foto: archiv klubu

V minulosti dlouhá léta oblékal na pozici záložníka chýnovský dres a poté se desítky let věnoval v tamním klubu trenérské činnosti.

Nejprve řadu let trénoval A-tým mužů a na „stará kolena“ se později věnoval, s poctivostí sobě vlastní, i trénování mládeže.

Byl rovněž dlouholetým předsedou fotbalového oddílu bývalého Sokola Chýnov a obrovskou měrou se zasloužil o vybudování krásného areálu na fotbalovém chýnovském stadionu. Dá se s nadsázkou říci, že fotbalové hřiště v Chýnově bylo jeho druhým domovem.

Josef Macháček je rovněž autorem krásné fotbalové kroniky, kde zdokumentoval veškeré dění v chýnovském fotbalovém oddíle od jeho založení v roce 1933, který také v letošním roce oslavil devadesátiny.

V současné době, když mu to zdravotní stav dovolí, tak navštěvuje i zápasy Chýnova v krajské I. A třídě.

FC Chýnov a široká fotbalová veřejnost přeje této velké ikoně chýnovského fotbalu do dalších let především a hodně zdraví, ale také štěstí a spokojenost a děkuje mu za vše, co pro chýnovský fotbal udělal.