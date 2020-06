Obě mužstva do duelu nasadila řadu hráčů, takže hra místy působila neurovnaně. Písek měl v zápase více vyložených brankových příležitostí, ale využil jedinou na konci prvního poločasu, kdy po brejku Froněk propálil jinak skvěle chytajícího gólmana Pecháčka – 0:1.

Písek neproměnil spoustu tutovek, ani samostatný únik zkraje druhé půle. Domácí nechali vlhnout střelecký prach tři čtvrtiny zápasu, ale pak vdechli do hry více ohně a začali skórovat. V 75. minutě si na centr zprava naskočil Vandas a elegantní hlavičkou vyrovnal – 1:1. V 87. minutě rovněž Vandas efektně proměnil penaltu střelou „dum-dum“ po faulu od píseckého brankáře – 2:1. A do třetice se líbivě trefil z trestného kopu ze 17 metrů De Almeida, který vyhnal z rohu brány všechny pavouky – 1:3. Modrobílé Táborsko porazilo žlutomodrý Písek, ale klidně to mohlo být i naopak.

Táborsko už v sobotu nastoupí v Praze-Uhříněvsi proti Bohemians B, Písek se ve stejný den představí v Xaverově při utkání se Slavií Praha B.

FC MAS Táborsko – FC Písek 3:1 (0:1)

Branky: 75. a 86. Z pen. Vandas, 88. De Almeida – 45. Froněk, rozhodčí: Makovička – Novotný, Panský, ŽK: Běloušek (Písek), diváků: 200.

FC MAS Táborsko - 1. poločas: Pecháček – Jáša, Navrátil, Penc, Icha – Majka, Větrovský, Kučera, Schramhauser – Musiol, Tolno. 2. poločas: Pecháček – De Almeida, Navrátil, Penc, Janošík – Majka (62. Pavlík), Studnička, Petr, Uzlík – Vandas, Provazník.

FC Písek: Satrapa – Sajtl (57. Benetka), Běloušek, Holý, Hajdo – Wermke (78. Sigmund), Presl (78. Kvasnička), J. Held, Voráček (78. Mařík) – M. Held (57. Sirotek), Froněk (46. Valenta).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Do utkání jsme vstoupili po třítýdenní pauze a dvou trénincích. Utkání bylo přeloženo z deštivé středy na čtvrtek. Do utkání jsme nasadili další testované hráče, postavili jsme prakticky dvě jedenáctky a chtěli jsme vyhrát. S výsledkem jsem spokojený, ale s prezentovaným výkonem ne. Nehráli jsme, jak bych si představoval, na můj vkus to bylo příliš pomalé. Je nutno říct, že Písek má ale vysokou kvalitu, hráči jako Wermke, Froněk, Valenta, Presl mají zkušenosti. Myslím si, že kdyby Písek proměňoval svoje šance, tak by zápas vyhrál. My jsme měli oba začátky poločasů horší, ale když si hra začala sedat, byli jsme častěji na míči. Druhá parta po přestávce mi přišla živější, i když ne všichni hráči v ní podali výkony, které očekávám. Moc to nešlo Petrovi nebo Studničkovi, Uzlík nastoupil na netypickému poslu levého záložníka, slušný poločas odehráli Dybala s Janošíkem. Testujeme hráče Majku, který byl v druholigovém anglickém Brentfordu, velmi zajímavě se jeví útočník z Mladé Boleslavi Provazník, který má specifická řešení situací. Pochválit musím střídajícího Pavlíka, našeho odchovance, který měl ve hře dobré situace. Tím, že jsme hráli na dvě jedenáctky, jsme měli naředěnou kvalitu. Výkon před domácím publikem tedy mohl být lepší, podstoupili jsme málo soubojů a měli jsme málo pohybu. V testování hráčů budeme pokračovat, například Jiřího Bouly ze Sparty.“