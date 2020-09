Není to ještě tak dávno, co silná generace domácích fotbalistů s několik hosty v sestavě vytáhla Sokol Borotín ze III. třídy až ke třem sezonám v krajské I. B třídě. Lví podíl na tom tehdy měl mimo jiné i vyhlášený rychlík a střelec Petr Peclinovský.

Petr Peclinovský. | Foto: Deník / Pavel Šácha

Uplynulo pár let, skvělá parta se z velké části rozpadla a borotínský fotbal se zřítil až do nejnižší okresní soutěže. Nyní - po několika ponurých ročnících – se znovu chystá vzkřísit zaprášenou slávu. Otěží se ujalo několik zkušených navrátilců a tahounů, kteří v minulosti prošli vyššími soutěžemi. V ofenzivní linii současného týmu se tak mimo jiné znovu sešli dva borci, kteří ještě nedávno v barvách Dražic děsili obrany soupeřů na poli krajského přeboru: Jan Kromka a… Petr Peclinovský. Ten se vrátil do mateřského klubu už poněkolikáté, když v minulosti okusil působení v dorostech Sokola Sezimovo Ústí a Chotovin, dále v Jistebnici, v Malšicích, v Chýnově a v již zmiňovaných Dražicích.