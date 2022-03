„Hospodu před námi měla kolegyně mojí manželky Hanka Kášková a mé dvě dcery k ní chodily na brigádu. Pak se rozhodla dát ji pryč. My tehdy byli na dovolené v Itálii, a když jsme se tak bavili, holky řekly: 'Tati, tak si to vezmeme…'. Manželka se pak s Hankou domluvila a od té doby to tady máme,“ prozradil

Jak Petr Holota přiznává, skočil tehdy rovnýma nohama do neznámé řeky. „Nevěděl jsem o hospodě vůbec nic a netušil, co to obnáší. Provoz, sanitace, čištění… Když holky viděly moje první natočené pivo, tak říkaly manželce: Mami, teda fakt nevíme, jestli to s taťkou půjde,“ vzpomíná se smíchem fotbalový internacionál.

Čas a události ale plynuly tím správným směrem a z benjamínka se stal zkušený a pozorný hospodský. „Je to tak, postupem času si to sedlo a vybudovali jsme tu něco, co nás těší. Máme tady všechny možné akce od pohřbů po svatby, výročí a oslavy; i dcera tady měla svatbu. Spoustu jsme toho tady zažili,“ prohlašuje Petr Holota.

Být provozovatelem hospůdky na hřišti a zároveň trenérem chýnovského „áčka“ s sebou ale nese jedno obrovské úskalí. „Skončí trénink nebo zápas a musím kluky obsluhovat. Nejdřív peskuju a nutím makat já je, a pak my to tady zase pěkně vrací. A chyby se neodpouští,“ směje se někdejší úspěšný ligista.

Výročí místního fotbalu přivedlo do Chýnova, potažmo i do Bistra Na Hřišti i řadu osobností. „Při oslavách osmdesáti a pětaosmdesáti let fotbalu jsme tady měli bývalé hráče Bohemky a internacionály nároďáku. Tondu Panenku, Ivana Haška, Jardu Šilhavého a mnohé další. To bylo moc fajn. Byl tady letos i parádní turnaj přípravek s šestnácti týmy, v létě jsou tady vrcholem cyklokros a závody horských kol. Práce tedy máme hodně, což je super. My nemáme otevřeno od pondělí do pátku, i když někdy ano, ale fungujeme hlavně při fotbalech a zmíněných různých akcích,“ popisuje 'Holoťák', jehož hospůdka prošla letos v zimě ozdravnou kúrou. „Je to tady hezké a útulné,“ pochvaluje si.

Jak sám na závěr zdůrazňuje, hospoda musí svého provozovatele především bavit. „Já i manželka máme zaměstnání a hospodu děláme nad rámec své práce, takže bez toho by to rozhodně nešlo. U mě je výhoda, že benzinka, kde dělám provozního, mám nonstop provoz, takže můžu pracovat v noci,“ směje se. Hospůdka je pro něj tedy svým způsobem relax. „Jsem rád, že mě občas pustí za pípu. Točím, roznáším, pokecám s klukama a se štamgasty. Hrozně mě to nabíjí, i když k tomu pak patří i starosti jako úklid a podobně. To k tomu ale patří. Důležité je, abych z toho měl radost, a ještě důležitější, aby byli lidé spokojení,“ přiblížil na závěr Petr Holota své motto.