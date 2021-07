Táborsko se Dynama nezaleklo a do utkání vstoupilo velmi otevřeně a bojovně. Větší šance mělo kolem půl hodiny hry sice Dynamo (Škoda trefil tyč a Králikovu hlavičku lapil Pecháček), ale do vedení šly modrobílé barvy. K rohovému a tečovaného kopu Tusjaka se dostal Boula, který ve 41. minutě hlavičkou otevřel skóre – 1:0.

Dynamo poslalo do druhého poločasu prakticky úplně novou sestavu, Táborsko měnilo brankáře a střídalo až v závěru. Pět minut po obrátce dostal míč za obranu útočník hostů Brandner, míč si hezky zpracoval a druhým dotekem povedeným lobem vyrovnal – 1:1. Za minutu bylo vedení opět na straně Táborska. Zpoza vápna vyslal na bránu „poloutajenou“ střelu či centr Icha a míč těsně zaplul k pravé tyči – 2:1. Třetí branku domácích mohl přidat v 82. minutě Pavlík, který však Šípoše ve velké šanci nepropálil.

Radost z konečného vítězství kazí Táborsku zranění Čapka, který si při neodpískaném faulu pochroumal rameno.

Sobota byla významným dnem i z hlediska vztahů obou jihočeských klubů. Člen správní rady FC MAS Táborsko Ondřej Dvořák a majitel SK Dynamo České Budějovice Vladimír Koubek před utkáním podepsali smlouvu o spolupráci. Podrobnosti brzy přineseme.

FC MAS Táborsko - SK Dynamo Č. Budějovice 2:1 (1:0)

Branky: 41. Boula, 52. Icha – 51. Brandner. Rozhodčí: Pečenka – Novotný, Albert. ŽK: 30. Icha – 39. Skovajsa, 56. Malecha, 250 diváků.

FC MAS Táborsko: Pecháček (46. Slávik) – Icha, Brabec, Dybala, Tusjak – Vozihnoj (80. Pavlík), Drozd, Boula, Plachý (85. Kubovský) – Provazník (77. Matoušek), Čapek (70. Pravda).

SK Dynamo Č. Budějovice: Šípoš – Čolić (46. Havel), Talovierov (46. O. Novák, 58. Kousal), Králik, Skovajsa (46. Mašek) – Hora (46. Malecha), Hellebrand (46. Čavoš), Tolno (46. Mihálik), Javorek (46. Mršić), Valenta (46. Bassey) – Škoda (46. Brandner).

Hodnocení trenéra domácího FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Před utkáním jsme si řekli, že budeme hrát pořád naplno za jakéhokoliv výsledku. Dynamo je velice silné, měli jsme obavu, abychom se mu vyrovnali. My jsme však projevili velkou odvahu, sílu a odolnost. Kdybychom takto nehráli, mohli jsme třeba dostat pět gólů. Zápas měl pro nás i ten význam, že simuloval, co nás čeká první mistrovský zápas doma se Zbrojovkou Brno. V kabině jsme navodili atmosféru, že máme šanci proti Dynamu uspět. Důležité bylo, že hráči všechny pokyny zrealizovali na hřišti. Parádní výkony podali Vozihnoj, Icha, Tusjak a jiní. Toto vítězství nemůžeme přeceňovat, ale ani podceňovat. Určitě jsme jen nezalezli a nebránili, je to cenné vítězství, které nevzniklo náhodou.“