Fotbalové naděje Táborska kategorie U10 si podmanily velký turnaj v Poděbradech

Do sbírky úspěchů mládeže fotbalového Táborska přibyla další cenná trofej. Starší přípravka (kategorie U10) si znovu po roce podmanila jeden z velkých a mimořádně kvalitně obsazených republikových turnajů. Tentokrát si dojela pro prvenství do Poděbrad a byl to triumf naprosto zasloužený.

Vítězná parta Táborska po turnaji v Poděbradech. | Foto: archiv FC Silon Táborsko

V kláních čítajících 32 mužstev nepoznaly naděje Táborska ani v jednom ze svých devíti střetnutí hořkost porážky a po zásluze si pověsili na krk zlaté medaile. Ve finálovém souboji přehráli sokolovský Baník 2:0. Trenér tohoto výběru Lukáš Čech samozřejmě nešetřil chválou. „Ve všech zápasech jsme byli lepším týmem. V útočné fázi jsme předváděli vysoký presink a bylo k vidění plno krásných kombinací, v obraně se pak rovněž objevily věci, které cvičíme na tréninku. V tomto ročníku jsou kromě Kuby Hrobského z Pacova všichni hráči našimi odchovanci, což je docela unikát. Někteří naši soupeři mají například deset hráčů postahovaných z okolních klubů?“ uvedl lodivod úspěšné přípravky FC Silon. Neopomněl ani na individuální příspěvky. „Svými výkony vynikali Táďa Líkař a Kuba Hrobský, velké zlepšení je vidět u velice dobře pohybově nadaného Péti Holuba,“ nechal se slyšet Lukáš Čech. VÝSLEDKY TÝMU TÁBORSKA – základní fáze: - Slivenec 9:0, - Benešov 4:2, - Svitavy 2:0, - FTA Praha 3:0, - Liberec 5:0, - Tempo Praha 5:0, - Kouřim 4:2. Semifinále: - Hradec Králové 2:1. Finále: - Baník Sokolov 2:0. Sestava vítězného týmu Táborska U10: Černý – Čech, Šahajda, Fořt, Tomášek – Líkař, Veselý, Holub, Hrobský.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu