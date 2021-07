Zápas je pro diváky otevřen, ale každý musí mít čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Ideální je mít u sebe potvrzení o očkování, prodělaném covidu v posledních 180 dnech nebo výsledek testu podle platných podmínek. Vstupné bude 30 Kč.

Trenér Táborska Miloslav Brožek považuje plzeňskou mužskou rezervu za ideálního soupeře., „Bude to běhavý tým plný šikovných mladých fotbalistů,“ řekl trenér, který počítá s tím, že v utkání protočí celkem 22 hráčů. V sobotním duelu na poločas nastoupí mimo jiné i gruzínský útočník David Mujiri (22 let, 194 cm, reprezentant své země do 21 let).

Miloslav Brožek poznamenal, že hráčský kádr ještě není definitivně uzavřen. Klub využije možnosti jeho doplnění až do konce zářijového přestupového okna.