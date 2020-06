FC VIKTORIA PLZEŇ B – FC MAS TÁBORSKO 2:3 (1:1)

Branky: 41. Hezoučký, 60. Pecháček – 32. Dybala, 62. Tolno, 87. Tolno, ŽK: 2:0 (42. Staněk, 50. Hezoučký)

FC Viktoria Plzeň B: Staněk – Hranáč, Kaša, Gabriel, Halász – Pešek, Alvir, Káčer – Ekpai, Krátký, Hezoučký (náhradníci Edelman – Ruda, Strmiska, Koželuh, Fišer, Pecháček, Václavík, Kodýdek, Řezáč).

FC MAS Táborsko: Pecháček – Jáša (46. Almeida), Brabec (85. Navrátil), Dybala (85. Penc), Icha (46. Tolno) – Pavlík (55. Majka), Schramhauser (66. Boula), Horodník (60. Kučera), Janošík – Petr (80. Vandas), Provazník (60. Musiol).

Hodnocení trenéra FC MAS Táborsko Miloslava Brožka: „Jeli jsme do Plzně vyhrát, ale měli jsme respekt ze silného soupeře. Nasadili jsme na úvod mladší sestavu, hráče z béčka a dorostu jako Icha, Brabec, Pavlík. Proti nim hráli borci s ligovými zkušenostmi jako Staněk nebo Ekpai. Jsem rád, že jsme se s takovým soupeřem mohli konfrontovat. Hráči to zvládli výborně. Soupeř byl možná více na míči, my jsme hráli dobře z bloku, byli jsme nebezpeční. Předvedli jsme týmový výkon, organizovaný. Šli jsme do vedení po trestném kopu Horodníka, který trefil tyč a Dybala míč dorazil do sítě. Minutu před poločasem z trestného kopu vyrovnal Hezoučký. Ve druhém poločas jsme byli směrem dopředu ještě nebezpečnější, předvedli jsme několik přečíslení. Plzeň jednou míč vykopávala z čáry, další šance jsme neproměnili. Prohrávali jsme 1:2. Zápas jsme nakonec otočili díky dvěma brankám Tolna, který mohl skórovat klidně čtyřikrát. Sílu Plzně jsme v utkání eliminovali a přestříleli. Je to pro nás cenné vítězství.“

V pondělí 22. června od 18 hodin hostí Táborsko na hřišti na Svépomoci B-mužstvo Bohemians 1905.