Domácí byli v úvodu aktivní, ale jejich šance likvidoval gólman Pecháček. Ten byl překonán až po další akci Janušky, střele do břevna, kterou do sítě vrátil hlavou Janda – 1:0. Táborsko se osmělilo později, nejprve Tolno pěkně nalil míč Musiolovi, ale ten nebyl přesný, a vzápětí znovu Tolno pět minut před poločasem dorazil břevnovou střelu Vandase – 1:1. Vyrovnávací gól se hodně podobal tomu vlašimskému.

Vlašim poslala do druhého dějství hodně okysličenou sestavu a její hráči se snažili zápas zvládnout. Hosté jim však dva góly darovali po hrubkách v defenzivě. Toto využili domácí střelci Fotr a Blecha.

Pro oba týmy byl zápas generálkou před mistrovskými soutěžemi. Táborsko bude v neděli 8. března doma hostit Benešov.

FC SELLIER & BELLOT VLAŠIM – FC MAS TÁBORSKO 3:1 (1:1)

Branky: 19. Janda, 61. Fotr, 82. Blecha – 40. Tolno, rozhodčí: Klíma – Matoušek, Hurych, ŽK: Frizoni – Schramhauser, diváků: 200.

Sestava Vlašim: I. poločas: Řehák – Breda, Štochl, Vedral, Hašek – Janda, Januška, Průcha, Záviška, Svoboda – Jakubov.

II. poločas: Bačkovský – Kadlec, Štochl, Broukal, Svoboda (60. Vrána) – Breda – Záviška (60. Sváta), Januška, Frizoni, Blecha – Fotr.

Sestava Táborsko: Pecháček (46. Zadražil) – Havrda (60. Almeida), Navrátil, Penc (46. Dybala), Janošík – Vozihnoj, Kučera, Schramhauser, Tolno (87. Větrovský) – Vandas (74. Icha), Musiol.

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Bylo to specifické utkání, kdy jsme byli poprvé v přípravě na trávě. Trochu jsme se seznamovali s terénem. Zápas neměl první poločas tempo. Do druhého poločasu Vlašim hodně střídala, v podstatě nic neměla, ale my jsme jí darovali dvě velké šance, které proměnila. Jsem zklamaný z toho, že jsme dvěma hrubkami devalvovali naši práci v zápase. Vlašimi poslala do druhého poločasu šest, osm nových hráčů do kvality, my jsme tolik nestřídali. Řada hráčů, kteří tu s námi byli, nastoupila v sobotu za B tým. Jsme pořád v určité fázi přípravy, i když vím, že za týden už hrajeme naostro. Pro nás je to ještě neukončený proces, nejsme ještě hotoví. Nemá radost, že jsme prohráli, protože jsme to soupeři usnadnili. Měli jsme úseky hry, kdy jsme byli schopni kombinovat, trochu se to blížilo naší hře, ale do ideálu máme ještě daleko. Bylo vidět, že soupeř měl k dispozici kvalitních osmnáct hráčů, my možná dvanáct. Když soupeř pošle tolik čerstvých sil, hru to vždy okysličí, kdyby tolik střídat nemohl, možná mohl být výsledek opačný.“