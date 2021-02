Branky: 75. Kouřil z pen. – 33. Čapek, 60. Pinc.

Varnsdorf: A. Richter - Zbrožek (46. M. Richter), Kouřil, Heppner - Lehoczki (46. Hasil), Macháček (46. Kubista), Kocourek (46. Bláha), Kazda - Rudnytskyy (70. Kim), Velich (70. Kubr), Schön (46. Šilhan)

FC MAS Táborsko: Zadražil - Almeida, Navrátil (45. Penc), Holiš, Dybala – Tolno (78. Větrovský), Gil (65. Boula), Liepa (78. Modou), Plachý – Čapek (85. Kubovský), Pinc (70. Icha).

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Jsem rád, že se gólově prosadili oba útočníci. Další šance jsme neproměnili Gilem, Plachým či Tolnem. Soupeř byl velmi nebezpečný. V prvním poločase jsme viděli vyrovnané utkání, ve druhém jsme byli lepším celkem. Bude důležité na to navázat v mistrovských duelech, i když fotbal na umělé trávě bude jiný než v soutěži. Na našich hráčích bylo znát velké odhodlání utkání vyhrát. Někteří hráči jsou mimo tým kvůli zranění či nemoci. Mohu však uvést, že se nám stabilizuje a rýsuje základní sestava pro jaro. Nesmíme však podlehnout uspokojení; vyhrát přípravné utkání je fajn, ale to nám žádné body do tabulky nepřinese.“