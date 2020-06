Branky: 63. Ogiomade z penalty, 77. Ugwu - 44. Dybala, rozhodčí Martínek - Šťastný, Bohata, ŽK: 0:1 (Horodník).

Bohemians 1905: Kouba - Lehovec, P. Vala., Pokorný, Jirsa - Šumilov (46. Marhoul), Begič (71. Ugwu) - Musil (58. Nátr), Novák (46. Zeman), Ogiomade (71. Seniv) - Peričevič (58. Štěpánek).

FC MAS Táborsko – 1. poločas: Pecháček - Jáša, Penc, Dybala, Icha - Majka, Boula, Horodník, Studnička - Provazník, Strnad.

2. poločas: Pecháček - Alves de Almeida, Navrátil, Brabec, Jánošík - Větrovský, Uzlík, Kučera, Tolno - Vandas, Musiol.

Hodnocení trenéra Táborska Miloslava Brožka: „Utkání se hrálo ve vedru. Postavili jsme opět dvě jedenáctky, přičemž ta první si poradila dobře, sehrála vyrovnaný poločas. Obě mužstva si nevytvořila moc šancí, my jsme šli do vedení krátce před přestávkou po standardní situaci. Očekával jsem více pohybu, ale v tom vedru bylo pochopitelné, že ho bylo málo. Ve druhém poločase se zápas zlomil, Vandas měl tutovku z malého vápna, ale trefil jen brankáře. Ač se na kdyby nehraje, kdybychom vedli 2:0, asi bychom už zápas zvládli. Bohemka by musela otevřít hru… Soupeř po přestávce hru zjednodušil, zrychlil, byli jsme pod tlakem. Náš výkon nebyl zrovna v topu, nevyhrávali jsme souboje, působili jsme unaveně. Hráče nezatracuji, utkání jdou v rychlém sledu za sebou, do toho intenzivně trénujeme. S hráči jsme si výkon vyříkali. Pro nás je důležité vidět, jak se hráči vyrovnávají se zátěží. Chci zdůraznit, že jsme v tzv. selektivním období, kdy hodně měníme sestavu, testujeme hráče, dáváme příležitost našim odchovancům. Ostatně, kdy jindy, než v zápasech Letní ligy. Dobře si počínal Brabec, dobrý výkon podal Icha, běžecky obstál Uzlík. Musiol hraje po dvojích antibiotikách. Nastoupili testovaní hráči Boula ze Sparty a slovenský fotbalista Horodník. Oba ukázali kvalitu, budou v testech pokračovat. S další zkoušeným hráčem Strnadem jsme se po dohodě rozloučili. V pondělí v Benešově nastoupí opět jiná sestava, hrát budou mimo jiné Říha s Pavlíkem.“