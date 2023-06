Jihočeský Krajský fotbalový svaz oznámil konečný návrh losovacích čísel krajských soutěží mužů, který musí ještě posvětit losovací aktiv klubů. Krajský přebor bude mít tři nováčky, hodně se obměnily první třídy.

Fotbalisté Třebětic po jediné sezoně v I. A třídě postoupili do krajského přeboru. | Foto: Miroslav Jánský

Z krajského přeboru postoupil do divize Jindřichův Hradec, zpět se z republikových soutěží nikdo neporoučel, navíc se po sloučení s Lomem posunulo do III. ligy béčko Táborska, což znamená, že elitní fotbalová soutěž na jihu Čech bude mít mezi tradiční šestnáctkou tři nové účastníky. Jsou to vítězové obou skupin I. A třídy Roudné a Třebětice, které doplnil lepší tým z druhého místa Mirovice z Písecka. Do nové sezony KP vstoupí druhým kolem o víkendu 12. a 13. srpna.

První třídy mají v každé skupině po čtrnácti týmech, takže začnou o týden později. Do I. A třídy se nově podívá hned šest celků. Postoupili vítězové I. B třídy, tedy Zlatá Koruna, Sousedovice, Sezimovo Ústí a Nová Včelnice, dále nejlepší celek z druhých míst Hrdějovice a po odřeknutí Sedlice i Borek, který tak po postupu z okresního přeboru po jediné sezoně v nižší krajské třídě míří opět výš. Novicem jsou po pádu z krajského přeboru i Prachatice, o třídu níž sestoupily Netolice, Nemanice a Lhenice.

V I. B třídě se oproti uplynulému ročníku představí hned deset nových mužstev. Šest je vítězů okresních přeborů – Stráž nad Nežárkou, Ratibořské Hory, Hluboká nad Vltavou B, Český Krumlov B, Stachy a Štěkeň, k nim pak ještě administrativně přibyly Protivín B, Dobrá Voda, Včelná a Loučovice. Kromě sestupujících přihlášku nepodaly Nová Ves a Cehnice, jež budou hrát pouze okres.

Do jihočeského poháru, který se hraje pod názvem Samson Cup, podalo přihlášku celkem 17 klubů.

Krajský přebor

1. Jankov (ne), 2. Roudné (so 3,5 hod. před ÚT), 3. Protivín (so 15:00), 4. Dražice (so), 5. Milevsko (ne), 6. Rudolfov (so), 7. Osek (so), 8. Třeboň (ne 10:30), 9. Třebětice (ne 15:00), 10. Hluboká nad Vltavou (ne), 11. Mirovice (so 13:30), 12. Strakonice (ne), 13. Semice (so 3,5 před ÚT), 14. Trhové Sviny (so), 15. Týn nad Vltavou (so), 16. Olešník (so).

I. A třída sk. A

1. Dolní Dvořiště (so 3,5 před ÚT), 2. Vimperk (so), 3. Zlatá Koruna (so 3,5 před ÚT), 4. Vodňany (so), 5. Borek (so 10:00), 6. Blatná (so), 7. Planá (so), 8. Sousedovice (so 3,5 před ÚT), 9. Strunkovice nad Blanicí (ne), 10. Čkyně (so), 11. Kamenný Újezd (ne), 12. Prachatice (so 3,5 před ÚT), 13. Kaplice (ne), 14. Hrdějovice (so 3,5 před ÚT).

I. A třída sk. B

1. Veselí nad Lužnicí (so), 2. Sezimovo Ústí (so 3,5 před ÚT), 3. Nová Včelnice (so 3,5 před ÚT), 4. Meteor Tábor (so 10:30), 5. Lokomotiva Č. Budějovice (so 10:15), 6. Lišov (so, Štěpánovice), 7. Mladá Vožice (so), 8. Jistebnice (so 15:00), 9. Kovářov (so), 10. Čtyři Dvory (ne), 11. Chýnov (ne), 12. Bernartice (so), 13. Dačice (so), 14. Slavia Č. Budějovice (so 10:30).

I. B třída sk. A

1. Roudné B (so), 2. Olešnice (so 13:30), 3. Ledenice (ne 15:00), 4. Boršov nad Vltavou (so 3,5 před ÚT), 5. Kaplice B (ne), 6. Trhové Sviny B (ne 15:00, Slavče), 7. Lhenice (so 3,5 před ÚT), 8. Frymburk (so), 9. Loučovice (so 3,5 před ÚT), 10. Mladé (so), 11. Chvalšiny (so), 12. Větřní (so), 13. Hluboká nad Vltavou B (ne 3,5 před ÚT), 14. Český Krumlov B (neuvedeno).

I. B třída sk. B

1. Sedlice (so), 2. Vacov (so), 3. Strakonice B (ne), 4. Chelčice (ne 16:00), 5. Střelské Hoštice (so), 6. Volyně (so), 7. Bavorov (neuvedeno), 8. Vlachovo Březí (ne 15:00), 9. Bělčice (so), 10. Netolice (ne), 11. Prachatice B (ne 11:00), 12. Stachy (so 3,5 před ÚT), 13. Štěkeň (ne), 14. Dražejov (so).

I. B třída sk. C

1. Hradiště (ne, Písek), 2. Chyšky (ne 15:00), 3. Božetice (so), 4. Čimelice (so), 5. Planá nad Lužnicí (so, Želeč), 6. Podolí (so), 7. Větrovy (so), 8. Protivín B (ne), 9. Chotoviny (so), 10. Sepekov (so), 11. Meteor Tábor B (ne), 12. Milevsko B (ne), 13. Včelná (so 3,5 před ÚT), 14. Ratiboršké Hory (so 3,5 před ÚT).

I. B třída sk. D

1. Studená (so), 2. Suchdol nad Lužnicí (ne), 3. Ševětín (so), 4. N. Bystřice (so), 5. Dobrá Voda (so 3,5 před ÚT), 6. Stráž nad Nežárkou (ne 15), 7. Třeboň B (ne 15:00, Břilice), 8. Horní Žďár (so 10:30), 9. Nemanice (ne 15:00), 10. Neplachov (ne 16:00), 11. Buk (so), 12. Slavonice (so 13:30), 13. Kardašova Řečice (so), 14. Lomnice nad Lužicí (so).

Samson Cup

Zlatá Koruna, Vimperk, Lišov, Dolní Dvořiště, Hluboká nad Vltavou, Třeboň, Protivín, Čkyně, Meteor Tábor, Dačice, Bavorov, Mladá Vožice, Slavia Č. Budějovice, Strmilov, Planá u ČB, Semice, Ratibořské Hory.