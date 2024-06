O víkendu vyvrcholí nižší fotbalové soutěže a situace kolem postupů a sestupů je v řadě případů pořád hodně zamotaná.

Fotbalová 1. A třída Lokomotiva Č. Budějovice - SK Čtyři Dvory | Video: Deník/ Pavel Kortus

Všechno se odvíjí od toho, jak dopadnou jihočeské kluby v divizi. Sestupem jsou totiž ohrožené Katovice i Český Krumlov. Katovice navíc už dopředu oznámily, že v příštím ročníku divizi ani v případě záchrany hrát nebudou a podaly přihlášku do 1. A třídy.

„Ze tří českých skupin divize sestoupí dohromady deset týmů. To znamená z každé skupiny poslední tři celky a navíc tým, který bude mít na třináctém místě nejmenší počet bodů, což se může týkat právě skupiny A, ve které hrají naše kluby,“ vysvětluje předseda Jihočeského krajského fotbalového svazu Tomáš Pintér.

Z krajského přeboru postupuje každopádně vítěz, kterým je Hluboká a divizi si zahraje po dlouhých dvaadvaceti letech. Dnešní domácí duel posledního kola s Milevskem také budou provázet mohutné oslavy. V případě, že by se Katovice v divizi zachránily a soutěž nepřihlásily (což dopředu avizovaly), získal by místo nich právo postupu ještě jeden jihočeský klub. „Nejdříve se ale musí vyřešit postupy a sestupy sportovní cestou. Až potom přicházejí na řadu administrativní úkony,“ podotýká Pintér.

Ani jeden z celků na druhém až čtvrtém místě krajského přeboru Olešník, Roudné a Třeboň však přihlášku do divize nepodal, takže jiný klub než Hluboká tuto čtvrtou nejvyšší republikovou soutěž v příští sezoně hrát nebude. „V takovém případě přechází právo na postup dle soutěžního řádu pouze na celky do čtvrtého místa v tabulce,“ upřesňuje Pintér.

Na konečné tabulce divize závisí i sestupy z krajského přeboru. Jisté je, že dolů jde poslední Jankov. V případě, že sestoupí jeden jihočeský klub z divize, zamíří o patro níž i patnácté Dražice. Pokud by spadly z divize Katovice i Český Krumlov, musel by jít z kraje i jeden z dvojice Semice – Týn nad Vltavou. O tom, který z klubů by to byl, rozhodne poslední kolo.

Z dvou skupin 1. A tříd postoupí do KP tři celky vzhledem k tomu, že Katovice nebudou hrát krajský přebor a uvolní se tak jedno místo navíc. Do nejvyšší krajské soutěže tak jdou poprvé ve své historii Strunkovice nad Blanicí jako vítěz skupiny A a díky dostatečnému počtu bodů také první dva celky skupiny B Sokol Sezimovo Ústí a Meteor Tábor.

Sestupovat budou v každém případě minimálně čtyři týmy, ale v závislosti na divizi možná i pátý. Do 1. B třídy tak zamíří Borek a Nemanice ze skupiny A, z béčka poslední Kovářov, ale z pozice druhého sestupujícího jsou ohroženy ještě hned čtyři kluby. Pokud by skutečně padal ještě jeden navíc, je z dvanáctého místa vzhledem k počtu bodů nejvíce ohrožen Kamenný Újezd v áčku.

V 1. B třídě postoupí o patro výš vítězové všech čtyř skupin, což jsou Lhenice, Bavorov, Planá nad Lužnicí nebo Sepekov a Kardošova Řečice nebo Nová Bystřice. Sestupovat do okresních přeborů bude nejhorších sedm týmů, takže ze tří skupin posledních dva a z jedné pouze jeden.