Rozdíl jedné soutěže nebyl do přestávky příliš znát. Hosté sice drželi míč více na svých kopačkách, ale větší šance se rodily na straně domácího Spartaku. „První poločas se nám podařil a drželi jsme soupeře zkrátka. I když hraje o ligu výš, tak jsme ho do ničeho nepouštěli. Sami jsme si vytvořili několik slibných šancí a byla škoda, že jsme některou nevyužili. To bylo z naší strany slušné a věřili jsme, že nám to vydrží i do druhé poločasu,“ přál si jeden z dvojice soběslavských trenérů Richard Florián.

Jenže po změně stran jako by v červených hostujících dresech nastoupilo úplně jiné mužstvo. Domácí zmáčklo, během deseti minut nastřílelo tři góly a vše podstatné bylo vyřešeno. „Do druhého poločasu jsme nevstoupili ideálně. Soupeř má svoji kvalitu a zatlačil nás. Dostali jsme dva celkem laciné góly v rychlém sledu, což mělo bohužel trochu vliv na morálku týmu. Kluci přestali věřit, že by bylo ještě možné s třetiligovým soupeřem zápas otočit. Už jsme také trochu šetřili síly na další mistrovská utkání, která jsou pro nás důležitější. I když nás samozřejmě mrzí, že jsme v poháru nedošli dál,“ připustí.

V poháru si sice Soběslavští s ligovým soupeřem nezahrají, ale kvalitní prověrka je přesto čeká. „Máme domluveno, že ve středu jedenáctého září by mělo přijet na přátelské utkání českobudějovické Dynamo,“ informuje Florián.

Soběslavští za sebou nemají úplně ideální vstup do divize. V prvním kole totiž prohráli na hřišti podceňovaných Přeštic 1:4 a chuť si spravili až domácím vítězstvím nad Hořovicemi 3:1. „V Přešticích to bylo z naší strany podceněné a dostali jsme facku, která nás doufám probrala. S Hořovicemi už to byl diametrálně odlišný výkon. Všude se psalo, že Přeštice budou soupeř z první B třídy, který bude hrát jenom po udržení. A možná ani to ne. Jenže posílily a přišli tam šikovní mladíci, kteří prošli dorostem Viktorky Plzeň. My jsme zápas bohužel podcenili. Měli jsme v hlavách, že si tam jedeme pro tři body a bude to jednoduché utkání. Jenže soupeř na nás vystoupil vysokým presinkem, dal nám dva slepené góly a už jsme se do zápasu nedokázali dostat. Z naší strany podceněný zápas, ale už jsme si to vyjasnili, kluci si to vzali k srdci a domácí utkání s Hořovicemi vypadalo úplně jinak,“ ocenil Florián. „Doufejme, že nás tahle facka na začátku sezony probrala. Teď potřebujeme zabodovat i ve Vejprnicích,“ přeje si.

Nestárnoucí Petr Bouchal zabránil svým skluzem jistému gólu při vyložené šanci Ondřeje Bicence z Povltavské akademie. | Video: Deník/ Petr Tibitanzl

Poslední zápas v soběslavském dresu odehrál Petr Bouchal, jenž v pondělí oslaví třiačtyřicáté narozeniny. Přesto patřil k nejlepším a dal také jediný domácí gól. Fotbalu už se chce věnovat pouze pro radost v některém z týmů z nižších soutěží, nejvíce políčeno na něj mají u Malého jezu, kde má svůj svatostánek českobudějovická Slavia. „Bouchy nám bude samozřejmě chybět. Odehrál tady několik výborných sezon a byl lídrem týmu. Ale rozhodl se takhle. Cítí, že už si chce zahrát fotbal spíše jen doplňkově. Jeho rozhodnutí respektujeme a jsme domluveni, že právě při utkání s Dynamem by proběhla jeho rozlučka. Bude to symbolické, protože právě v Dynamu vyrůstal a dostal se až do první ligy. Budeme mu držet palce, aby ho fotbal nadále bavil i na nižší úrovni,“ děkuje kouč zkušenému plejerovi za výborně odvedené služby soběslavskému klubu.

Spartak Soběslav – Povltavská fotbalová akademie 1:3 (0:0)

Branky: 81. Bouchal – 52. vlastní (Bouchal), 55. Drobílek, 62. Bicenc. ŽK: 1:2 (Coufal – Jakobovský, Novák). Rozhodčí: Janíček – Havlík, Novotný. Diváci: 407.

Soběslav: Červenec - Hoffmann, Škrleta (46. Pavlík), Macák (46. Coufal), Boháč, Račák, F. Vaněk (72. Kubart), Plucar (72. Šebek), Vítovec, Bouchal, Pravda (46. Dumbrovský). Trenéři Hajič a Florián.