Jste připraveni na start podzimní části okresních soutěží?

Soutěže jsou připravené, nachystáni jsme. Jedině nás mrzí, že se nám nedaří dát dohromady soutěž dorostu. Problém je v tom, že ty republikové jsou u nás nesmyslně nafouklé. To ukazují i některé výsledky, že jsou pak rozdíly mezi kluby enormní. Třeba mladší dorost Písku prohrál ve druhé lize na béčku Slavie 0:12. Je to dlouhodobý proces. Řídící komise pro Čechy dorostenecké soutěže neustále rozšiřuje, tím pádem pak chybí mužstva v kraji, protože se posouvají výš, a to samé platí i pro okresy.