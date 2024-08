Porážka v Přešticích se rozhodně nečekala. „Utkání jsem neviděl, protože jsem byl na dovolené. Takhle jsem si to naplánoval záměrně, protože jsem věřil, že kluci utkání v Přešticích zvládnou. Ale podcenili to. Za tím si stojím. Od trenérů až po hráče. I když si stokrát říkali, že k tomu nesmí dojít,“ zlobil se předseda klubu Marek Nývlt.

V Přešticích domácí oprášili původní tým, který tam fungoval před příchodem nového majitele. „Poskládali mužstvo z mladých kluků, kteří prošli mládeží ve Viktorce Plzeň. Nebyli to žádní nazdárkové, jak jsme si asi mysleli. Předčili nás v bojovnosti, důrazu i nadšení. Diváci je hnali a skončilo to naší trošku až ostudou,“ připustí. „Trenéři optimálně netrefili sestavu, vsadili na zkušenost, což úplně nevyšlo. Na druhou stranu jsme měli snad osm velkých šancí a mohlo to klidně skončit divokým skóre 3:3 nebo 4:4. Mohli jsme tak mít alespoň bod. Ale góly jsme dát nedokázali a byla z toho nakonec celkem jasná prohra,“ očividně nebyl nadšený ze vstupu svého týmu do soutěže.

Výsledek ho samozřejmě nemohl nechat chladným. „Protelefonoval jsem toho s trenéry docela dost,“ hořce se usměje. „Mluvil jsem i s některými hráči. V pondělí proběhlo také vyříkávání na tréninku. Je třeba si uvědomit, že je tady nová sezona. Čtrnáct zápasů bez porážky trvající série z minulého ročníku je minulostí. Nejsme zase takoví borci, že by to mělo pokračovat samo. Tak to prostě není,“ vzkazuje týmu.

On sám se chystá k mužstvu promluvit v pátek. „Přímo před zápasem už do toho nechci zasahovat. Ale musíme si říct, že jsme v divizi a je třeba hrát na sto procent úplně s každým. Nemůže se stát, že nás někdo předčí v bojovnosti,“ odmítá. „Možná je dobře, že taková facka přišla hned z kraje sezony. Určitě ale tento zápas bude mít vliv na sestavu. Snad už bude k dispozici Vojta Zeman, kterého tahala třísla. To je alfa a omega naší obrany, jestli na hřišti je, a nebo není. Gólman Červenec, Vaněk a Hoffmann prodělali střevní chřipku a na jejich výkonech to bylo znát. Doufám, že teď budeme všichni fit a doma se představí úplně jiné mužstvo,“ věří.

Hned ve středu pak čeká Soběslav atraktivní domácí duel prvního kola MOL Cupu proti třetiligové Povltavské fotbalové akademii (17:30). „Potřebujeme v sobotu vyhrát, abychom se dostali do pohody a pohár mohli odehrát s čistou hlavou. Jsme rádi, že hrajeme s někým jiným než s Pískem, jako tomu bylo v minulých letech. Povltavská akademie ale bude hodně těžký soupeř. Mladí, talentovaní a běhaví kluci. Ale každý takový duel s kvalitním soupeřem nás posouvá dopředu,“ má jasno.

Marek Nývlt zve fanoušky na oba nejbližší duely. „Je nám jasné, že jsou vedra a vrcholí prázdniny plné grilovaček a narozeninových oslav. Ale na pohárové předkolo s Hlubokou přišly tři stovky diváků, což bylo fajn. Chceme je pozvat na oba zápasy. Kromě samotného fotbalu bude opět probíhat tombola o hodnotné ceny,“ láká předseda fotbalové příznivce do Banes arény.