Ukázalo se totiž, že Čolič při náběhu dopředu rukama vrazil do Kovaříka, což bylo dodatečně posouzeno jako faul. „Jenže v tom není výklad pravidel jednoznačný. Strčení do soupeře (což Čolič udělal) se považuje za přestupek, dál se ale píše, že hráč nesmí soupeři bránit v aktivním pohybu, kvůli čemuž pak dojde ke kontaktu (což zase udělal Kovařík). Teď si vyber,“ napsal Pavel Procházka ve svém komentáři na webu efotbal.cz.

V Deníku jižní Čechy jsme rovněž upozornili, že i vítěznému gólu Plzně předcházela sporná situace, kterou VAR však neřešil. Celá akce totiž začala u Limberského, jenž si zřejmě postrčil míč rukou.

„Limberský měl sice ruku u těla, ale dle všeho si rukou míč opravdu přistrčil a zpracoval. Měl by to vidět i Berka (rozhodčí u videa – pozn.), ale tentokrát Pechance k videu nepozval,“ podivil se ve svém komentáři Procházka. Byť by šlo o ruku u těla a neúmyslnou, dle doplňku pravidel když ta ruka vede ke gólové akci, jde o gól neregulérní!

„Rozhodčí Pechanec nám řekl, že na video nepůjde, jelikož si je svým verdiktem jistý,“ krčil rameny obránce Dynama Pavel Novák, jenž si Mihálikovu střelu smolně srazil do vlastní branky.

„Brečet ale nechceme, hodíme to za hlavu a jedeme dál,“ volil rozumné stanovisko trenér David Horejš.

Vláda však v úterý zakázala všechny akce nad sto lidí a co bude dál s fotbalovou ligou…



VE STŘEDU SE ROZHODNE

Bezpečnostní rada státu v úterý rozhodla, že s platností od úterních 18 hodin zakazuje pořádání společenských a sportovních událostí s účastí nad sto osob. To se týká i nedělního duelu Dynama ČB s Libercem v I. lize.

Dle úterníhp rozhodnutí Ligové fotbalové asociace se odložený zápas Teplice – Liberec měl hrát, ale pořádající klub byl povinen zajistit splnění výše uvedeného mimořádného opatření, tj. odehrát zápas s účastí do sta lidí.

„Další kroky bude Ligová fotbalová asociace komentovat po projednání na středečním zasedání Ligového výboru,“ stálo dále v tiskové zprávě LFA.

„Náš klub čeká na další informace, o dalším vývoji situace budeme naše příznivce samozřejmě informovat,“ uvedl včera na klubovém webu tiskový mluvčí Dynama Aleš Strouha.

Výkonný výbor FAČR rozhodl, že soutěže organizované FAČR, KFS a OFS se sice neruší, ale domácí klub je povinen zabezpečit, že se zápasu nezúčastní více než sto osob. „Žádáme pořadatelské oddíly krajských soutěží o přesné dodržování tohoto rozhodnutí,“ napsal ve svém mailu krajským oddílům sekretář JčKFS Vladimír Eibl.