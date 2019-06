Trenéři prvoligového nováčka po poločase opět prostřídali prakticky všechny hráče, přičemž druhá jedenáctka tentokráte musela po půli dohánět jednogólové manko. Už v první půli totiž sice Jihočeši měli více ze hry, proti zhuštěné obraně běhavých hostí se však prosazovali jen obtížně. Navíc Vlašimi se zpočátku dařilo chodit do rychlých brejků a po jednom z nich navrátilec Tomáš Sivok ve snaze odkopnout míč trefil Svobodu a Janda z penalty překonal Křížka – 0:1.

„Já toho kluka vůbec neviděl, odkopával jsem míč a on mi tam vběhl,“ krčil rameny bývalý kapitán národního týmu, jehož možný návrat do Dynama ale zatím stále ještě definitivní není. „Na soustředění s týmem ale jedu,“ ujistil, zároveň však dodal, že si v úterý musí ještě letět vyřídit nějaké věci do Tel Avivu, kde naposledy působil.

Černobílí do půle ze svých šancí akorát rozchytali Řeháka v brance Vlašimi, a když už ho překonali, neměli potřebné štěstí: v 9. min. Havelka trefil spojnici břevna a tyče a ve 28. min. Ayongovu dorážku Čavošovy střely vlašimský gólman tečoval na břevno odkryté branky.

Konstrukci vlašimské brány trefil do třetice ještě i ve druhé půli výstavní dělovkou Javorek, to už ale bylo za stavu 2:1 pro Dynamo, protože Ledecký v 57. min. po individuální akci vyrovnal na 1:1 a sedm minut nato po Ledeckého přiklepnutí Wermke pohotovou ranou dal na 2:1. Minutu před koncem utkání zasloužené vítězství Dynama pěknou střelou ze vzduchu pečetil Mareček.

„My v týdnu hodně trénovali a na některých hráčích bylo vidět, že už toho mají plné zuby,“ usmíval se po zápase trenér David Horejš, dle něhož ale jeho svěřenci přesto měli do půle nějaké góly dát. „Ve finální fázi chyběla větší kvalita. Šance byly, jejich řešení ale bylo až příliš ukvapené,“ konstatoval.

Za druhou půli ale hráče už chválil víc: „Kluci hráli s chutí, dali jsme tři góly, trefovali tyče a měli i nějaké další příležitosti. S výsledkem i přístupem hráčů a v některých fázích utkání také se hrou tudíž určitě spokojenost,“ uzavřel trenér Dynama.

Dynamo ČB - Vlašim 3:1 (0:1) - Branky: 57. Ledecký, 64. Wermke, 89. Mareček – 23. Janda (11). Bez karet: Diváci: 200. Rozhodčí: Lerch – Kotalík, Vrchota. Dynamo: Křížek – Čolič, Sivok, Talovierov, Kladrubský – Čavoš, Havelka – Šplíchal, Provod, Mršič – Ayong, 2. poločas: Staněk – Řezáč, Novák, Fišl, Talovierov – Mareček, Javorek – Martan, Táborský, Wermke – Ledecký. Vlašim: Řehák – Kadlec, Shabanov, Štochl, Mizerák – Pilík, Skopec, Blecha, Janda, Svoboda – Fotr, 2. půle: Pecháček – Štětina, Shabanov, Štochl, Sečkář – Pilík, Skopec, Blecha, Plachý – Janda (67. Svoboda), Diame.