Soběslav: Červenec – Kubart, Hromada (59. Pavlík), Větrovský, Bouchal, Podhradský (74. F. Vaněk), Boucník (59. Hoffmann), T. Mazouch (74. D. Vaněk), Vrána, Kutner, Hájek (82. Dvořák).

Písek: Lukeš – Malý, Běloušek (79. Vokurka), Němeček, Kotrba – Novák (62. Koreš) – Kalousek, Vlček, Stejskal, Voráček – Bicenc.

V domácím táboře po závěrečném hvizdu pochopitelně zavládla velká euforie. Umocněná je tím, že ani Soběslavští – stejně jako jejich třetiligový sok – neposlali na trávník obvyklou sestavu. „Víme, že Písek nenastoupil v nejsilnějším složení, ale my jsme udělali v podstatě to samé. Čtyři nebo pět hráčů základu jsme od začátku nenasadili,“ nechal se slyšet trenér divizního Spartaku Radek Hajič a pak už nechal plynout chválu na adresu svých oveček. „Kluci se s tím zápasem poprali parádně,“ prohlásil. „Důležitým momentem byla samozřejmě neproměněná penalta soupeře, kterou Červenec chytil. My jsme naopak ze stejné situace šli do vedení, a nakonec skóre vytáhli o další dva góly. Měli jsme navíc i další šance. Písek byl na míči lepší, o tom není sporu, ale dovedli jsme si s tím poradit. Věděli jsme, že soupeř rozjel sezonu ligu čtyřmi body; z tohoto pohledu se musím přiznat, že mě u nás trochu zklamal,“ poznamenal Radek Hajič.

A pohled od Otavy? Dalo by se říci, že výsledek z pohárového duelu pro ligový celek až tak důležitý není, ale porážka 0:3 je přece jen hodně vysoká. Navíc se měli ukázat hráči, kteří v ČFL nedostávají tolik příležitostí. „Ač jsme nastoupili v obměněné sestavě a na hřiště šlo několik hráčů ze širšího kádru, tak měl být výkon diametrálně odlišný od toho, co se odehrávalo na place. Divizního soupeře bychom měli přehrát,“ nebyl spokojený s výkonem svých svěřenců písecký trenér Milan Nousek a pokračoval. „Domácí si to zkušeně odbránili. V první půli se dostali do vedení z penalty a po přestávce si to hlídali a hrozili z brejků. Nakonec přidali další dva góly.“

Výkon hráčů ze širšího kádru evidentně trenéra nenadchl. „Bohužel se nedokázali srovnat s tím, co po nich požadujeme. V tomto směru určitě zklamání. Nasazení v zápase a výkon, ač je to pohár a nemusí to být výsledkově až tak důležité, musí být zcela jiný. Může se stát, že se z ojedinělého brejku 0:1 prohraje, ale ne takto. Není to dobře. Výsledek 0:3 se nedá akceptovat. Jakoby si hráči nevěřili, někteří mladí hráči byli zbytečně nervozní. Dělali věci, které nedělají ani při tréninku,“ doplnil k výkonu svých svěřenců Milan Nousek.

V Soběslavi si středeční podvečer náležitě užili. Nyní vyhlížejí další, a tentokrát ještě atraktivnější pohárovou výzvu. „Na velké oslavy nebyl čas, kluci vstávali do práce,“ podotkl s úsměvem kouč Radek Hajič. „Navíc důležitá je pro nás stále hlavně divize, a už v sobotu ráno hrajeme náročný zápas v Plzni s Petřínem. Každopádně jsme rádi, že si můžeme zahrát v poháru další utkání. Máme teď poměrně široký kádr, takže budou mít všichni kluci vytížení. Těším se na kvalitního soupeře a doufám, že si s ním znovu zahrajeme doma,“ uzavřel kormidelník soběslavského Spartaku.

Postupuje i Táborsko

Dodejme, že do druhého kola si podle papírových předpokladů proklestil cestu také druholigový celek FC SILON Táborsko. Na hřišti nedalekého třetiligového Benešova se sice musel o výsledek do poslední chvíle strachovat, nakonec byl ale jediný gól střetnutí v podání Matouše Varačky ze 35. minuty vítěznou a postupovou trefou.