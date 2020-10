V prvním kole sezony nastřílel na hřišti soupeře v Poříčí sedm branek. Ve druhém kole hostil Dražejov společenství Bavorov / Prachatice B, vyhrál 4:3 a všechny branky domácích dal opět Daniel. Ve třetím kole Dražejov hostoval v Oseku a jeho kanonýr nasázel domácím pět branek. V dalším zápase v Bělčicích přidal další čtyři branky. V následujícím duelu v Sousedovicích zatížil konto domácího gólmana čtyřmi brankami. Jak je tedy vidět, hlad po střílení gólů má neustále hodně velký.

Dvanáctiletý kanonýr začínal s fotbalem již ve třech letech. „Děda mi tehdy koupil míč, já si s ním pořád hrál, kopal do něj, a tak mě s mamkou přihlásili na fotbal. Od malička jsem hrál v Dražejově,“ vzpomíná na své první kontakty s fotbalem Daniel.

Bydlí sice ve Strakonicích, kde také chodí do školy, ale za fotbalem dojíždí do nedalekého již zmiňovaného Dražejova. „Já jsem původem Dražejovská a děda Daniela přihlásil na fotbal právě tam. Několik týmů mělo zájem, aby k nim přestoupil, ale v Dražejově se mu líbí,“ doplňuje Danielova maminka Karla, ale připustila, že k jedné změně může brzy dojít: „Na začátku listopad se koná výběr do Jihočeské fotbalové akademie v Českých Budějovicích. Daniel dostal nabídku se jí zúčastnit, tak to zvažujeme.“

Ve svém týmu hraje v útoku, a tak je vlastně střílení gólů jeho jakousi pracovní náplní. „Dokážu utéct soupeřům, proto mě trenér staví do útoku. Kluci mi to hodí dopředu a já pak většinou jdu sám na brankáře a snažím se dát gól,“ prozradil i něco z taktiky dražejovského týmu Daniel Šimon Nováček a nezapomněl podotknout, že jeho trenérem je Martin Kloud.

Hodně branek střílel již v kategoriích přípravek. „Kolik to bylo nejvíc, to si už opravdu nevzpomenu. Daří se mi však i v mladších žácích, kam jsem věkově přešel,“ dodává dražejovský kanonýr, který, když má čas, tak chodí fandit i ostatním dražejovským týmům.

Jeho střelecké dovednosti samozřejmě nemohly uniknout pozornosti ani trenérům z vyšších soutěží, ale stále zůstává věrný svému mateřskému Dražejovu. „Když jsme hráli turnaj mezi školami na Strakonicku, tak za mnou přišel trenér z Junioru Strakonice a ptal se mě, jestli bych nechtěl jít hrát právě do Junioru,“ potvrdil Daniel zájem i z jiných klubů.

Daniel má stejně jako řada jeho fotbalových vrstevníků i správné klukovské sny a v koutku duše věří, že by si jednou v budoucnu mohl zahrát za pražskou Slavii. „Té fandím v naší lize a jsem rád, že se jí daří v posledních letech velmi dobře. Ze světových klubů pak fandím Realu Madrid,“ dodal nadějný dražejovský fotbalista Daniel Šimon Nováček. Jak je však vidět z fotografie, asi ani tak nešlo o Real Madrid jako takový, jako spíše o Cristiana Ronalda. A tak došlo tak trochu na převlékání dresů i u nadějného dražejovského fotbalisty a Daniel se nyní pyšní dresem Juventusu Turín se sedmičkou a jmenovkou Ronaldo na zádech.

Svými výkony a především střeleckou produktivitou zaujal i trenéry klubů z vyšších soutěží. „Dana znám z jeho působení v Dražejově a také ze školních turnajů McDonalds cupu. Je velmi dobře pohybově nadaný a díky tomu se dokáže prosadit kdekoliv na hřišti. Myslím, že by mu slušela i vyšší soutěž než současný okresní přebor, ale to záleží na něm a jeho okolí,“ pochválil Dana Šimona Nováčka za jeho herní dovednosti Tomáš Kostka, Grassroots trenér mládeže OFS Strakonice.