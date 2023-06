Technicky skvěle vybavený a stále rychlonohý útočník válí v chotovinském dresu už více než jedenáct let. Ve své rodné zemi měl našlápnuto k poměrně zajímavé kariéře. K fotbalu se dostal díky svému otci v městečku Ust-Čorna, které svou velikostí a charakterem připomíná právě Chotoviny. Pod vedením svého táty coby tamního trenéra dával góly jako na běžícím pásu a v šestnácti letech se odrazil k angažmá, které svou úrovni korespondovalo s českou divizí či špičkou kraje. Výkony talentovaného mladíka nezůstaly bez povšimnutí a brzy se objevil na testech v Kyjevě, ale z ligového přípravného kempu odjel předčasně, hlavně proto, že v jeho rodné obci řádily povodně a chtěl pomoci. Další ligová šance už nepřišla… Naopak, v osmnácti letech se s otcem přestěhoval za prací do Česka. Ve Vrchlabí se okamžitě vrhl na fotbal a brzy hrál za „áčko“ krajský přebor. Do Chotovin zavedla Volodymyra Bondareva zajímavá pracovní nabídka na správce místního zámku. A právě v obci na Táborsku – ku prospěchu chotovinského fotbalu – zapustil své životní a rodinné kořeny.