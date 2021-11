Což takhle si dát nějakou specialitku? Je libo třeba kančí škvarky?

Snad již od vzniku sportu s míčem kopaným platí, že bez piva a klobásy to není pro fanoušky to pravé ořechové. Těžko asi někdo najde v českých luzích a hájích fotbalový stadion či to nejmenší hřiště, kde by předešlé tvrzení neplatilo. Ale český člověk má mlsný jazýček, a tak se dá nalákat na různé delikatesy.

Na kančích škvarkách ve čkyňské hospodě na hřišti. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Libor tady v naší hospůdce na hřišti připravuje skvělé kančí škvarky. S chlebem a cibulí, k tomu Plznička, to nemá chybu,“ zve mě na ochutnávku místní speciality do hospody u fotbalového hřiště ve Čkyni kapitán domácího SK Václav Turek. Je sice půl hodinky před zápasem, ale v klidu si může dát se mnou. Je totiž zraněn, a tak bude spoluhráčům držet palce z lavičky. Pěknou porci nám připravuje slečna Terezka, která pomáhá za výčepem a v miniaturní kuchyňce šéfovi podniku Liboru Schořovi. Proč to nezkusit. Mám rád netradiční specialitky. A Václav měl pravdu, opravdu jsou skvělé. „Libor si vymýšlí různé vlastní specialitky a vždy je jistota, že budou chutnat,“ přidává se vedoucí mužstva Patrik Krull, který přišel vyhnat předzápasovou nervozitu panáčkem něčeho ostřejšího. Na kančích škvarkách ve čkyňské hospodě na hřišti.Zdroj: Deník/Vladimír KlímaPochvaluji si kančí škvarky i před dalšími štamgasty a nabízím ochutnání. Ač je jen chvíle po svátečním nedělním obědě, neodmítnou. „Opravdu jsou skvělé,“ libují si nad kančími škvarky. A jak se vůbec Libor Schoř dostal k tomu, že nabízí právě kančí škvarky? „Jak to tak bývá, trochu to byla náhoda. Již dříve jsem nabízel klasické škvarky a pak přišel kamarád s tím, že střelil kance. Přinesl kančí škvarky, a ty se ujaly,“ říká s úsměvem sobě vlastním Libor Schoř. „Ale k Liborovi můžeme zajít na cokoli, vždy si pochutnáme. Má zkrátka buňky na různé specialitky,“ vmísí se do naší debaty další z fanoušků, kteří přišli na utkání. A co tedy mezi návštěvníky frčí nejvíce? „Připravuji nakládaný hermelín na různé způsoby. Člověk si s tím zkrátka musí pohrát, každý má ten jazýček trochu jinak zmlsaný. Někdo si potrpí na ostré, jiný zase různě kořeněné. A to samé platí o utopencích. Ty tady také docela frčí a dělám je na různé způsoby,“ nechal nahlédnou do své kuchyně šéf hospody. Ale přeci jenom, co tradiční klobáska. Jeden z mladých zákazníků si odnáší pořádného „knaka“. „Dneska je super várka,“ prohodí mezi sousty. „Klobásy jsou také domácí. Dělá mi je kamarád snad již devět let. Mám jistotu kvality. Jsou paprikové a děláme je grilované,“ dodává Libor Schoř. Tak dobrou chuť a klidně se zastavte na čkyňském hřišti. O žaludek bude dobře postaráno.