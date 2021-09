Celkem šest týmů bude dnes odpoledne usilovat o vítězství ve 2. ročníku Zaměstnanecké ligy Deníku. Chybět nebude ani vítěz loňského ročníku – českobudějovická společnost VISCOFAN CZ, která je největším světovým výrobcem umělých střívek určených zejména pro masný průmysl. Kapitánem týmu je František Doležal.

Jaký je váš největší sportovní úspěch?

To je těžké říct. Nemám nějaký velký úspěch, fotbal hraju, protože mě baví. Loňská výhra zaměstnanecké ligy je hezká, ale nepovažuji to za žádný velký úspěch. Za úspěch považuji to, že osm let trénuji děti od přípravky až po žáky, se kterými se posouváme na vyšší úroveň – to je podle mne úspěch. Momentálně se nám daří, jsme první v tabulce.

Co děláte pro svou kondici?

Pravidelně běhám a účastním se pravidelných tréninků. V zimě hraju hokej, v létě jezdím na kole. Snažím se dělat sport všestranně.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

S Adamem Hložkem ze Sparty, myslím, že je to obrovský talent.

Jaký jste si dal v životě „vlastňák“?

Že jsem se fotbalu nevěnoval dříve. Začal jsem až ve třiceti, což je pozdě…

Komu byste dal červenou kartu a za co?

Týmu Rangers, kteří hráli vloni proti Slavii v lize mistrů. Jejich sportovní chování nebylo vhodné.