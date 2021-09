Celá benefiční akce byla uspořádána Odborem přátel Slavie Praha za podpory fotbalové Slavie a Města Strakonice. Kompletní výtěžek z charitativního dne směřoval na podporu malého Jakuba Jandy. Diváci mohli kromě koupě vstupného na jeho podporu přispět také nákupem speciálních náramků, plakátů nebo dražbou podepsaných dresů.

Od počátku celého dne bylo na stadionu velké množství fanoušků, kteří přišli malého Jakuba podpořit a podívat se na hlavní akci i doprovodný program. Příjemná atmosféra s úsměvy provázela celý den. Lidé byli shromážděni na tribuně, u stánků s občerstvením, slávistického fanshopu nebo dětských atrakcí v podobě skákacího hradu či lezecké stěny.

Program začal v půl jedenácté dopoledne, kdy jej odstartovaly zápasy okresních výběrů chlapců a dívek do 13 let. Na jedné polovině hřiště se utkali vybraní hráči z okresu Strakonice proti těm z píseckého okresu a na straně druhé dívky. Písecký výběr chlapců nakonec porazil ten strakonický těsně 3:2. Dívky připsali vítězství na stranu strakonického okresu vysokou výhrou 9:1.

Od dvanácti hodin bylo k vidění fotbalové utkání fanoušků, ve kterém se proti sobě postavil Odbor přátel Slavie Praha ze Strakonic a písecký Fanklub Sparty. Zápas nakonec skončil lépe ve prospěch sparťanských fanoušků, kteří slavili vítězství 4:2.

Vyvrcholení celého dne přišlo na řadu o druhé hodině odpolední. Fanoušci na stadionu přivítali hráče hlasitým potleskem již při nástupu na rozcvičku a potlesk je provázel v průběhu celého zápasu.

Úvodní gól na sebe nenechal dlouho čekat, když v 6. minutě otevřel skóre bývalý slávista Radim Nečas mladší. V 11. minutě poté vyrovnal Dušan Švento, který na zápas dorazil až z rakouského Salcburku.

O tři minuty později hřiště opustil brankář Slavie 2007 Michal Vorel, který na benefičním zápase ukončil svou fotbalovou kariérou kvůli zranění kolene. Ačkoliv už několik let fotbal ze zdravotních důvodů nehraje, na podporu svého kamaráda se rozhodl naposledy nastoupit na trávník. Jeho odchod ze hřiště fanoušci ocenili hlasitými ovacemi.

Radim Nečas ml. přidal svůj druhý gól v 18. minutě a v minutě 25. se prosadil střelou z dálky Ludovic Sylvestre, který přišel z Barcelony a v české lize působil čtyři roky. Janda Team tak šel do vedení 3:1.

O čtyři minuty později zopakoval podobnou akci na druhé straně Tijani Belaid, který na zápas přicestoval až z Tuniska společně se svým bratrem, který nastoupil za Janda Team. Slávisté pak vyrovnali těsně před koncem prvního poločasu, který se hrál, stejně jako druhý, 40 minut. Martin Latka našel před brankou Tomáše Necida, který usměrnil míč hlavou do sítě a gólem do šatny zařídil vyrovnání.

O poločasové přestávce proběhla dražba slávistického dresu podepsaného všemi hráči současného týmu. Dražba začala symbolicky na částce 1892 korun podle roku založení pražského klubu. Postupným přihazováním se částka dostala na 12 000 korun pro výherce. Dražba pokračovala druhým dresem podepsaným účastníky benefičního zápasu, který se vydražil na částce 6 200 korun. Všichni hráči se před začátkem druhého poločasu ještě zúčastnili oficiálního předání finančních šeků. Ten věnovala kabina Mladé Boleslavi, Slavie 2007 i jejího současného A týmu. Dále přispěl také FC Písek a OFS Strakonice a Písek. Celková částka vybraná na účet byla necelé 4 miliony korun a šeky přispěli přibližně 450 tisíc. Na závěr předání povzbudil stadion malého Jakoubka bouřlivým potleskem. Emotivní okamžik dojal Petra Jandu, který fanouškům děkoval se slzami v očích.

Druhý poločas začal brzkým gólem z kopačky Milana Škody, který si osamocený ve vápně našel balon a s přehledem jej doklepl za záda brankáře. O deset minut později vyrovnal skóre svým druhým gólem Tijani Belaid, který po centru na zadní tyči dorážel balon do prázdné branky.

Reakce ze strany Janda Teamu na sebe nenechala dlouho čekat a po dvou minutách šli svěřenci trenéra Luboše Kozla opět do vedení. Postarala se o to trojice prvoligových hráčů. Dostál poslal do vápna Suchého, který přesnou přihrávkou našel na hranici pokutového území Škodu, jenž si se zakončením bravurně poradil střelou k tyči a nedal brankáři žádnou šanci.

Vtipný okamžik přinesla 65. minuta, kdy se na hřiště zatoulal malý fanoušek běhající po hřišti. Při návratu do obrany jej v náručí za brankovou čáru odnesl kapitán slávistického týmu Erich Brabec.

Na 5:5 vyrovnalo útočné duo, které si tak zopakovalo své akce z doby společně strávené v sešívaném dresu. Stanislav Vlček se uvolnil na kraji vápna a svým centrem našel před brankou volného Tomáše Necida, načež bylo vymalováno. O pár minut později mohlo 1146

diváků na stadionu sledovat hned dva po sobě následující hattricky, o které se nejprve na jedné straně postaral Tijani Belaid a minutu poté na straně druhé Radim Nečas mladší.

V závěru zápasu místní fanoušci přiměli k potlesku celý stadion za použití světlic a skandovaného pokřiku pro Jakoubka.

Finální hvizd provázela společná děkovačka obou týmů, při které hráči postupně obešli celé hřiště a z tribun se jim dostalo mohutného potlesku. Na závěr celého dne proběhla autogramiáda hráčů, kteří podepisovali speciální plakáty určené k zápasu pro Jakoubka.

Slavia 2007 - Janda Team 6:6 (3:3)

Branky: 11. Švento, 29., 51. a 75. Tijani Belaid, 38. a 68. Necid - 6., 18. a 76. Nečas, 25. Sylvestre, 41. a 53. Škoda

Slavia 2007: Vorel (Diviš) - Krajčík, Brabec (K), Latka, Dřížďal, Zdeněk Zlámal, Švento, Tavares, Tijani Belaid, Švec, Trapp, Černý, Volešák, Šenkeřík, Fořt, Vlček, Necid,

Janda Team: Koller - Dostál, Suchý, Janda (K), Jindřišek, Kozel (hrající trenér), Škoda, Sylvestre, Nečas ml., Ondřej Zlámal, Aimen Belaid, Jirouš, Held, Zikmund, Samuel, Vrzal.

Autor: Martin Boška