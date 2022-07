Hokejisté ukázali, že jim fotbal není vůbec cizí. Oproti duelu v Nemanicích tentokrát mladíky doplnili také zkušení matadoři. Veterán Lukáš Pech to s míčem opravdu umí. V roli tvůrce hry se postavil do středu zálohy, kde mu vypomáhal další vytříbený technik Martin Hanzl. Lotyš Kristofer Bindulis si na pravém beku při bránění věděl rady stejně jako na ledě a gólmana Dominika Hrachoviny, jenž se pohyboval na hrotu útoku, bylo jako vždy všude plno.

„Bylo to hezké. Je super se s klukama zase vidět a zahrát si. Přišlo plno lidí, byla super atmosféra a hrálo se pro dobrou věc, takže paráda,“ nešetřil po skončení zápasu superlativy českobudějovický gólman číslo jedna.

Jeho gólmanský parťák Jan Strmeň zůstal pouze v civilu na střídačce. „Jsem soudný. Moje fotbalové schopnosti mi absolutně neumožňují nastoupit,“ rozesmál se při dotazu, proč také on neoblékl fotbalový dres.

Hvězda na pivu. Matador Novotný se rád koupe v řece, hokej hraje i jeho syn

Hokejisté stačili držet krok s účastníkem druhé nejvyšší krajské soutěže po celý zápas. Do vedení šli hned ve druhé minutě, kdy Lukáš Pech zakončil svůj brejk stejně neomylně jako na ledě s hokejkou. Hned záhy ale vyrovnal Jiří Nosek a 1:1 skončil první poločas zápasu hraného na dvakrát třicet minut.

Po změně stran dostal domácí celek poprvé v utkání do vedení po samostatné akci jeho nejlepší hráč Roman Žurek. Záhy mohl přidat i třetí branku, ale míč po jeho střele putoval od jedné tyče do druhé a pak zpět do pole. V tuto chvíli měl mladíček v brance Motoru David Cinka patřičný kus štěstí, ale je třeba také dodat, že se jako hokejový gólman mezi fotbalovými třemi tyčemi zápas od zápasu lepší.

Pak přišla velký chvíle Dominika Hrachoviny. Prokázal mimořádný důraz, v souboji na hranici faulu připravil o míč domácího gólmana a s přehledem zavěsil. „Myslím, že to bylo čisté. Šel jsem do toho důrazně a gólman asi nebyl připravený, že tam přijede takový kolos,“ smál se. „Trošku to podcenil a míč mu skočil. A pak už levačka a věšák pod víko,“ dokázal patřičně prodat svůj první životní fotbalový gól. „Byl první a asi i poslední. Fotbal jsem dříve nikdy nehrál. Tohle byl můj asi tak čtvrtý zápas v životě. Jinak jsem ale v Brně, kde bydlím, velký fanoušek druholigové Líšně. Jinak k fotbalu velký vztah nemám,“ připustil.

Osm minut před koncem nasměroval hokejisty směrem k vítězství skutečně vydařenou individuální akcí plzeňský rodák Filip Přikryl, ale nakonec se oba soupeři v pohodové atmosféře rozešli smírně. V poslední minutě se o remízu postaral důraznou hlavičkou po rohovém kopu Petr Hovorka.

Strunkovice – hokejisté Motoru 3:3 (1:1)

Branky: 5. Nosek, 32. R. Žůrek, 60. P. Hovorka – 2. Pech, 41. Hrachovina, 52. F. Přikryl.

Rozhodčí: Kovařík. Diváci: 500. Hrálo se na dvakrát 30 minut.

Motor: Cinka – Bindulis, Remta, M. Hovorka, Koláček – M. Hanzl, Pech, Chlubna, F. Přikryl – Toman, Hrachovina. Střídali Vavřík a Willman. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.