Barbora Mrázková z FC MAS Táborsko dostala pozvánku do reprezentace WU15

Tábor - Nadcházejícího srazu národního ženského fotbalového týmu do 15 let (od 13. do 18. března v Třeboni) se zúčastní hráčka FC MAS Táborsko. Hlavní trenérce na tomto srazu Michaele Daněčkové se bude hlásit Barbora Mrázková.

Barbora Mrázková na klubovém slavnostním večeru. | Foto: Deník / Luboš Dvořák