Máte svůj oblíbený klub? Tak mu dejte svůj hlas! Sportovní redakce Deníku pro vás připravila anketu, v rámci které hledáme neoblíbenější fotbalový klub okresu Tábor za uplynulý rok 2022. Hlasovat můžete do konce ledna.

Zvolte si svůj nejoblíbenější fotbalový klub okresu Tábor za uplynulý rok. | Foto: archiv Deníku a klubů

V anketě nerozhodují jen dosažené výsledky a úroveň soutěže, ale spíše to, jak je klub mezi svými příznivci vnímán. Tedy například fanouškovská základna, atmosféra během fotbalových zápasů, vystupování hráčů, práce s mládeží, kvalita občerstveni, aktivita na sociálních sítích atd. Zkrátka vše, na co si jen vzpomenete. V anketě můžete hlasovat pro kluby, které mají v dospělých soutěžích alespoň jeden tým. Hlasovat můžete pro svého favorita až do 31. ledna 2023. Sdílení na sociálních sítích je povoleno.