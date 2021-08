„Zaplaťpánbůh za ty dary! Jsme strašně šťastní, že jsme to zvládli a že jsme uspěli. To, že jsme udrželi nulu vzadu, je už jenom taková třešnička na dortu,“ usmíval se bývalý zadák Brna, Ostravy a Mladé Boleslavi.

Čekání na první ligové gól v dresu Zlína bylo dlouhé, že?

Já jsem tady toho zase tolik neodehrál. Časově to možná bylo dlouhé, ale zápasů zase až tolik nebylo. Každopádně jsem strašně rád, že to tam padlo a že jsem pomohl týmu k vítězství. Doufám, že brzy dotáhnu Kubu Janetzkého, který jim ve vzájemných zápasech dal tři góly. Už venku se ho pokusím dotáhnout. (úsměv)

Překvapilo vás, kolik vám soupeř nechal v pokutovém území prostoru?

Ani ne. Viděl jsem, že do vápna po nějakém odraženém balonu přijde druhý centr, takže jsem to čekal. Byl jsem připravený, pohlídal jsem si ofsajdovou pozici a snažil se si ve správný moment odskočit. Balon mě krásně našel. Nechci říct, že jsem měl snadnou práci, ale dobře jsem to trefil.

"Ty kráso," chytne se Vraštil za nohu. Podívejte se na záznam, který okomentoval třeba i bývaý fotbalista a glosátor Jakub Podaný.

Zdroj: Youtube

Bylo těžké umístit míč pod břevno?

V tu chvíli jsem chtěl dát gól a nepřemýšlel nad tím, jak je to těžké. (úsměv) Je pravda, že bránu jsem měl trošku za sebou, nebyl jsem si úplně jistý, v jaké jsem pozici. Chtěl jsem to jenom štrejchnout na zadní tyč a vyšlo to úplně nádherně.

Gól jste věnoval malé dcera, že?

Je to tak. Rodina je pro mě v současné chvíli nejvíc. Tím nechci říct, že by fotbal u mě byl na druhé koleji, to vůbec ne, ale člověk ho už bere s větším nadhledem. Vím, že nejdůležitější věci v životě jsou trochu někde jinde. Podpora ze strany rodiny, nejen manželky a dcery, je obrovská. Já si nesmírně vážím toho, že mě podporuje a celou dobu je se mnou.

Víte, na kolik vás první gól v lize přijde?

Já doufám, že nic! Snad rozhovor neuvidí klubový pokladník … Ale ne, tohle jsou radostné povinnosti. Do kabiny určitě rád něco dám.

Bude to dražší než nerození dcerky?

Te je spíš otázka na Roba Matejova. Těžko říct. Ale narození dcery asi bylo dražší.

Po třinácti zápasech jste v lize zvítězili. Jak moc se vám ulevilo?

To je obrovská úleva, obrovské štěstí. Byla to hodně dlouhá doba. Jsme šťastní, že jsme to zvládli. Od začátku jsme si za tím šli.

Jak moc vám pomohl první gól?

Prvním gólem jsme se trochu zklidnili. Hráli jsme poctivě zbloku, dobře jsme bránili. Teplice jsme do ničeho nepouštěli. Tím, že jsme dali první gól, soupeř trošku znervózněl. Hosté věděli, že musí hrát, což byla voda na náš mlýn. Nechali tam otevřená okénka, čehož jsme docela dobře využívali. Dostávali jsme se do šancí. Škoda, že jsme ještě nějaké z nich neproměnili, protože jich tam bylo víc. Celkem jsme ale vstřelili tři branky, což je super.

Takže debakl s Baníkem je odčiněný?

Je pravda, že porážkou v Ostravě jsme si po domácím zápase se Slavií trošku zkazili reputaci. Chtěli jsme to odčinit, za každou cenu zvítězit, což se nám povedlo. Snad nás to posílí do dalších utkání. Zvedne nám to náladu a i v dalších zápasech budeme vyhrávat.