Třicetiletý obránce či záložník se fotbalové abecedě učil v Semilech, odkud přestoupil do Jablonce, kde prošel mládežnickými týmy až do první ligy.

V roce 2009 se stal Adama Hloušek vítězem ankety Talent roku a přestoupil do Slavie Praha. V lednu 2011 se vrátil do Jablonce, odkud odešel na hostování do německého Kaiserslauternu. V bundeslize odehrál 13 zápasů a vstřelil jeden gól. Následně jako hráč Jablonce opět hostoval ve Slavii.

V prosinci 2011 však přestoupil znovu do Německa, tentokráte do Norimberku. Po sezoně 2013/2014 přestoupil do Stuttgartu, kde působil rok a půl.

Další jeho štací byla polská Legie Varšava, kde patřil mezi nejvytíženější hráče.

Adam Hloušek má na svém kontě osm reprezentačních startů. V národním mužstvu debutoval v říjnu 2009 v kvalifikaci na mistrovství světa proti Severnímu Irsku, zatím poslední zápas za národní tým odehrál před dvěma lety proti Litvě.

Nyní se tento třicetiletý univerzál vrací do české ligy. K týmu trenéra Pavla Vrby se připojí v letní přípravě na sezonu 2019/2020.

„Jsme rádi, že přivítáme v našich řadách hráče, který může být posilou jak z pohledu výkonnosti, tak i zkušeností. Adam je navíc využitelný na více postech, takže i jeho variabilita bude jistě výhodou,“ řekl k jeho příchodu generální manažer klubu Adolf Šádek.

„Do Plzně se moc těším se moc. Člověk sice zatím neví, jaké předkolo evropských pohárů se bude hrát, ale už to samo o sobě je velká motivace. Navíc doufám, že to bude jako poslední sezony, že Viktoria bude hrát o titul, to je také ohromná motivace,“ uvedl Adam Hloušek.