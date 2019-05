Viktoria Plzeň vstupuje do světa konzolových her

V českém fotbalu patří do absolutní špičky Plzeň, teď se FC Viktoria Plzeň rozhodla, že vstoupí i do světa konzolových her.

Západočeský klub spouští projekt se zaměřením na FIFA sekci. Kvůli tomu angažoval aktuálně nejlepšího hráče v České republice Lukáše Poura, který figuruje pod přezdívkou T9Laky. Další hráči budou za Viktorii bojovat v rámci spolupráce s organizací Inaequalis (INAE). Viktoria zahájila jednání o spolupráci s INAE už letos v lednu. „Ačkoliv jde o prostředí, které se v českém fotbale teprve rozvíjí, Viktoria v něm vidí potenciál. Můžeme tím oslovit řadu našich stávajících příznivců, získat nové fanoušky a všechny je propojit také s partnery klubu," uvedl generální manažer Viktorie Adolf Šádek na středeční tiskové konferenci, kde byl celý projekt představen. T9Laky sehrál zápas proti Janu Kopicovi, který pro fanoušky na facebooku komentoval mluvčí Viktorie Ondřej Lípa. T9Laky vyhrál těsně 1:0. „Honza mě překvapil, byl výborný," ocenila výkon záložníka Viktorie aktuální česká jednička. Šádek držel v poločase remízu Své síly s T9Lakym už předtím změřil i generální manažer Viktorie. „Já jsem také prohrál, ale v poločase jsem držel remízu 1:1," usmíval se Adolf Šádek. Profesionální smlouva s Viktorií Lukáše Poura potěšila. „Jsem moc rád, že můžu reprezentovat barvy Viktorky, protože je to pro mě šance zlepšovat se a zvýšit svůj kredit. Věřím, že to pro obě strany bude výhodná spolupráce a dočkáme se minimálně takových úspěchů, jakých Viktorka dosahuje na hřišti," uvedl T9Laky. Součástí projektu jsou i propagační eventy a aktivity pro fanoušky. Viktoria bude mít svůj vlastní Twitch kanál, na kterém se T9Laky bude pravidelně věnovat komentování svých víkendových utkání a stejně tak bude v pravidelných instruktážních videích s názvem „Play like Laky" učit amatérské hráče jednotlivým dovednostem.

Autor: Václav Vacek