Někteří mají jasno, jiní jsou zdrženlivější. Občas se dokonce objeví mírný rozkol. Viz Sparta. Zatímco na Letné vymýšlejí akce, upozorňují na důsledky, trenér Pavel Vrba se po Monaku odmítl tvrdě vymezit proti xenofobům na tribunách.

Deník se proto dotázal českých klubů, jaký postoj zaujímají. Zda považují rasismus za problém, který je třeba hned a tvrdě řešit. Většinou reportéři dostali stejnou odpověď. Jsme proti rasismu. Ne rasismu. Tak zní ostatně slogan pražské Sparty.

Ale třeba Karvinou zřejmě rasismus nepohoršuje, na dotaz odmítli její zástupci odpovědět.

Stejně tak Olomouc, což je dvojnásob zarážející. V minulé sezoně měli na Hané problém, protože od části „fanoušků“ schytal spršku nechutných urážek útočník Plzně Jean-David Beauguel. A na druhou stranu, obránce Sigmy Florent Poulolo byl na začátku této sezony pod palbou rasistů (opět) na Spartě.

Přesto klub nemá jasné stanovisko, otázku Deníku (s omluvou) nechtěl rozebírat. Francouzský zadák je dozajista spokojený s tím, jak se jeho zaměstnavatel staví k tomuto problému. To byl sarkasmus…

Jak jsou na tom ti velcí, ti, kteří určují nastavení prostředí? Sparta a Slavia pořádají kampaně, ale potíže se objevují neustále. Především na Letné je rasismus zasetý už léta, což se potvrdilo také s Monakem.

Zákaz vstupu? Jak kde, jak komu

Deník se proto ptal i na to, jak by se rasismus měl řešit. Jedna věc je odsoudit, mluvit s fanoušky, jenže když to nezabírá… „Co nejdříve by se měli začít trestat ti, co se neumějí chovat,“ pronesl Darek Jakubowicz, ředitel Bohemians.

Otázkou je, zda to ten či onen klub chce dělat.

Sparta by mohla udílet zákazy vstupu na stadion jako na běžícím páse, ale… Udělá to párkrát stylem: Vlk se nažral, koza zůstala celá. Ostatně ani teď po Monaku, kromě zdržení se děkovačky, nezaznělo: "Máte utrum."

A jinde? „My k tomu tak přistupujeme,“ informovali zástupci Baníku, kteří připomněli, že dohledali a potrestali individuum, které rasisticky urazilo fotbalistu Jhona Mosqueru.

Problém je podle všeho i v samotném kamerovém systému, jenž by viníky odhalil. „Řada klubů nedokáže podobné systémy implementovat,“ poznamenal Martin Kovařík, manažer Teplic. Důvod? Finance.