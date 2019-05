„Neskládáme zbraně a věřím, že sílu, abychom doma vyhráli, máme,“ tvrdil brankář Miloš Buchta bezprostředně po duelu. „Hrát doma je výhoda. Jsme tam velmi silní a věřím, že to ukážeme,“ přidal se také kapitán David Houska.

Sigma byla před dvojzápasem mírným favoritem. Ševci ale v prvním zápase ukázal, že kůži nedají lacino. Po základní části vedení odvolalo trenéra Pivarníka a rukopis jeho nástupce Jana Kameníka udělal ze Zlína špatně čitelné mužstvo.

Koneckonců i i trenér Václav Jílek přiznal, že jeho protějšek jej trochu překvapil variabilním rozestavením, které v základu bylo 3-4-3, ale často přecházelo v defenzivě do pětičlenné obranné řady.

„Když jsme ale asi po deseti minutách zareagovali, tak už to bylo v pořádku,“ mínil Jílek.

Zlínu ale okolnosti nahrávaly dál. Po standardní situaci šel do vedení zásluhou hlavičky Marka Hlinky.

„Dá se pochopit, že se soupeř dostane do šance po standardce, která je dobře kopnutá a je tam dobrý náběh. Vadí mi ty fauly, které tomu předcházejí,“ zlobil se Jílek. „Jde o věci, na které hráče upozorňujeme, nechceme, aby se třicet metrů od brány takto chovali. Tam je potřeba hráče vystát a pokud je to jinak, tak je to zásadní chyba,“ mračil se.

Až gól totiž Sigmu probral. Přežila ještě tyč po dohrané standardní situaci, ale pak už byla lepší.

„První poločas nebyl dobrý. Bylo tam málo náběhů, hráli jsme bohorovně. Ve druhém poločase už jsme ale dominovali,“ řekl Jílek. Jenže na organizovanou defenzivu hledali Hanáci těžko recept.

„Zlín tam byl dobře poskládaný, těžko se hledala skulina,“ přiznal Houska.

Spálené šance

Dvě velké šance měli nakonec Falta a Zahradníček, kteří byli každý jednou sám před brankářem Rakovanem. Jenže ten oba Olomoučany vychytal. A tak do odvety má lepší pozici Zlín.

„Je to poločas, je to otevřené, ale výhodu mají. Stačí jim remíza,“ ví brankář Buchta. Zároveň zůstává optimistou.

„Víme, že doma musíme dát gól a neměli bychom inkasovat, protože pak bychom museli dát nejmíň tři. Ale na nulu to doma umíme. Budeme chtít dát rychlý gól a pak přidat druhý a rozhodnout,“ věří si.

„Jsme doma silní a věřím, že sezona pro nás po tom zápase ještě neskončí,“ dodal.

Podobně hovořil i Jílek.

„Fotbal je o maličkostech a hranice úspěchu je strašně tenká. Když někdo řekne, že Zlín byl lepší, tak podle mě nemá pravdu, ale vyhrál. Zaslouženě, protože dal branku. Dovolím si říct, že na výkonu z druhého poločasu můžeme stavět a když takhle budeme hrát doma, tak jsme schopní to otočit. Zlín má teď mírně navrch, ale myslím, že manko můžeme smazat,“ uvedl kouč, který ve závěru zápasu musel brzdit stopera Beneše, jenž se vysouval až na hrot útoku.

„V ligových zápasech chodil v závěru nahoru. Měl pocit, že na hrotu pomůže hlavou, ale já jsem ho posílal zpátky, protože výsledek 1:0 z venku není takový, aby nám měl výrazně zkomplikovat situaci. Naopak, kdybychom po nějakém brejku inkasovali podruhé, tak už by to byla velká komplikace,“ uvažoval pragmaticky.