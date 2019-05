Půlroční trest potvrdil Krajský soud v Praze 30. dubna na neveřejném zasedání a jeho výsledek je zapsán v databázi soudních řízení.

Již v pondělí dostal Řepka u pražského Městského soudu dva roky natvrdo, a to za zpronevěru a internetové útoky na svou druhou exmanželku, které spočívaly ve smyšlených erotických inzerátech. O podmíněné propuštění může bývalý fotbalista požádat poté, co vykoná třetinu trestu, tedy nejdříve po deseti měsících.

Zpronevěru spáchal Řepka v prosinci roku 2016, když své známé prodal za 1,2 milionu korun mercedes, který v té době už nevlastnil. Vlastníkem vozu byla firma K & H, které předtím fotbalista auto odprodal kvůli tomu, že byl v exekuci. Řepka pak s vozem dále jezdil na základě nájemní smlouvy.

Svou známou na to sice upozornil, tvrdil jí ale, že nebude problém na ni vůz do dvou či tří měsíců přepsat. Ve smlouvě, kterou spolu uzavřeli, se zavázal, že pokud mercedes do roka nepřevede, zaplacenou částku ženě vrátí. To se však nestalo.

Dvojí neplacení výživného

V současné době se Řepka u soudů zpovídá ještě z dvojího neplacení výživného - v Brně kvůli alimentům na syna z druhého manželství, v Praze se obžaloba týká výživného na syna z prvního svazku. Oba procesy budou pokračovat v květnu. Za zanedbání povinné výživy soudy Řepkovi dříve uložily trest 180 hodin obecně prospěšných prací, které už odpracoval.