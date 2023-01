No jo, jenže když se kouknete zpátky v čase, třeba o nějakých třicet nebo pětatřicet let zpátky, tak musí být každému jasné, že podmínky pro trénování i hraní se rapidně změnily. K lepšímu nebo k horšímu? Může to mít různé úhly pohledu.

Rozdíl? Umělé trávy, tréninky více s míčem

TRENÉR. Petr Průcha nyní vede divizní Nový Bydžov, jako hráč si zakopal i nejvyšší soutěž za FK Chmel Blšany.Zdroj: RMSK Cidlina„Ten rozdíl tam rozhodně je, hlavně v tom, že dříve nebyly umělé trávy. S tím souvisí i obsah tréninků, teď je to mnohem více s balonem,“ říká bývalý fotbalista a nyní trenér Petr Průcha, který si v minulosti zakopal první ligu za FK Chmel Blšany, při vzpomínkách na onu dobu. „Neříkám, že jsme balon vůbec neviděli, ale třeba z pěti tréninků byly tři bez míče,“ poukazuje.

„Tehdy byly hlavně škváry, někdy i pořádně rozmlácené. Jeden den se to při tréninku rozšlapalo, druhý den to zmrzlo a šlo se na to zase trénovat, nic se neupravovalo. Bylo to krušné, ale nikoho to nepohoršovalo. Člověk to bral, že to tak muselo být, a nepozastavoval se nad tím,“ vybavuje si především dorostenecká léta, kdy hrával za Hradec Králové.

„Když mi bylo nějakých šestnáct sedmnáct, běhali jsme kolem řeky Orlice. Jej, ta by mohla vyprávět, co všechno a kolik se toho tam naběhalo,“ směje se někdejší fotbalista, známý fanouškům pod přezdívkou Tarzan.

„Jaké jsme měli podmínky pro trénování, to by se dnešní mladí divili,“ naráží Průcha především na škvárový povrch. Ale našel v něm i jednu výhodu: „Nutilo vás to být neustále na nohách. Ale to víte, že jsem párkrát spadnul a odřel se, že mi až máma musela ze zadku čistit zadřenou škváru.“

Vzpomínka: jel po břiše na škváře

„Když mi kluci, které trénuju, říkají, že je někde hrozné hřiště, nebo spadnou na umělku a nadávají, tak se jen směju, protože nezažili to, co já. Když jsem třeba jel po břiše na rozšlapané škváře, tak to zrovna nebyl žádný med,“ podotýká.

ROZHOVOR. Petr Průcha v roce 2019 odpovídal na otázky reportéra ČT v televizním derby Chlumec n. C. - Nový Bydžov.Zdroj: Martina HegerováPodle Průchy, v současnosti rozhodčího a především trenéra divizního RMSK Cidlina Nový Bydžov, dříve fotbal nebyl zdaleka tak rychlý, spíš do kombinace. Ale mělo to prý i něco do sebe. „Nepamatuju si třeba, že by měl někdo přetržený křížový vaz. Teď jeden ze tří hráčů už měl něco s kolenem. Trošku je to vina umělých trav, ten náraz je tupý,“ domnívá se osmačtyřicetiletý blonďák, který je ještě správcem hřiště a fotbalem žije ve dne v noci.

Je zastáncem toho, že bez běhání to nejde

A jak to má se zimní přípravou nyní jako hlavní kouč? „Jsem takový trenér, co hledá střední cestu, aby to bylo něco mezi. Jsem zastáncem toho, že bez běhání to nejde. Ale zase nejde to, co jsem absolvoval já. Jsou trenéři, co mají různé zásady. Na naší úrovni je podle mě spousta těch, kteří si ponechají něco z minulosti a promíchají to se současností,“ uzavírá Petr Průcha.