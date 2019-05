Někteří fanoušci Slovácka okamžitě našli viníka. Porážku v Liberci hodili na hlavního rozhodčího Pavla Rejžka. Osmadvacetiletý sudí, který z pozice hlavního arbitra řídil teprve třetí utkání FORTUNA:LIGY, proti Moravanům odpískal hned tři penalty.

Fanoušci 1. FC Slovácko. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Stanislav Dufka

Kanonýr Slovanu Libor Kozák byl excelentní a všechny pokutové kopy proměnil. „Snažil jsem se dát první penaltu doleva, druhou doprava a třetí doprostřed, abych to nějak rozvrstvil,“ směje se hrdina utkání, „Nakonec mi to vyšlo přesně tak, jak jsem původně zamýšlel. Beru to jako odčinění zápasu se Spartou, tři body jsou pro nás nesmírně důležité,“ dodal.