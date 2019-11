Na svém kontě má desítky různých rekordů. A další přidal proti Slavii v Edenu. Argentinská superstar Lionel Messi se trefila v patnáctém ročníku Ligy mistrů v řadě, čímž se opět zapsala do historie. Messi zároveň skóroval už proti 33. týmu v nejprestižnější evropské soutěži, čímž se vyrovnal dalším dvěma obávaným střelcům velkému rivalovi Cristianu Ronaldovi a legendě Realu Madrid Raúlovi.

Fotbalový zápas skupiny F (liga mistrů), SK Slavia Praha - FC Barcelona, 23. října 2019 v Praze. Na snímku zleva Lionel Messi, Tomáš souček. | Foto: Deník / Lukáš Ston

„Je jednoduché se bavit o tom, jak překonává rekordy, vypadá to přirozeně. Jenže držet se takto na vrcholu a dosáhnout jich, není jednoduché. Po zranění se dostává zpět do formy a ukazuje, že je nejlepší na světě,“ vynášel hvězdu Barcelony do nebes kouč Ernesto Valverde.