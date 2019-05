Neskutečně hodný a skromný kluk, vzpomínají kamarádi na zesnulého Šurala

Je to obrovská tragédie, všichni jsme z toho zdrcení. Tak zareagoval na zprávy o úmrtí svého kamaráda, fotbalisty Josefa Šurala, Vítek Nevěděl ze Šakvic na Břeclavsku. Nebyl zdaleka jediným, koho nešťastná událost hluboce zasáhla. „Pepu jsme znali a vážili si ho za to, co dokázal, a také za to, že zůstal pořád tím skromným klukem, kterého měli všichni rádi,“ neskrýval smutek Nevěděl.

Na počest mladého fotbalisty a otce dvou malých dcer se nejen u Nevěděla doma rozhoří svíčka. Mnohým, jako například Šakvičance Jarmile Prchalové, však hoří v srdci. „Celý den na něj vzpomínám. Byl ve věku mých dětí. Obrovsky nás všechny jeho smrt zasáhla. Pořád se z toho nemůžu vzpamatovat. Byl to neskutečně hodný kluk, který se hrdě hlásil k Šakvicím,“ podělila se o svoje pocity Prchalová. Bývalý kapitán Sparty je mrtvý. Šural zahynul při nehodě autobusu v Turecku Přečíst článek › Jako o velice oblíbeném člověku hovořila o talentovaném reprezentantovi i šakvická starostka Drahomíra Dirgasová. „Lidé byli hrdí na to, že pochází ze Šakvic. Všichni ho měli moc rádi. Je to hrozná tragédie,“ řekla Dirgasová. O vzpomínky na Šurala se na facebooku podělili také šakvičtí fotbalisté prostřednictvím Petra Neuberga. „Pepi, jsme hrdí na to, že jsi proslavil Šakvice. A nejvíc jsme hrdí na to, jak jsi byl přátelský a zdvořilý. Vždy, když jsi dojel k nám na vesnici, zahrál sis s námi fotbal, ať už v létě nebo v zimě. Nikdy ses nepovyšoval a nikdy jsi nepřijel s prázdnou. Daroval jsi nám dresy, fotky, lístky na fotbal. Vždy ses ochotně podepisoval, dokud neskončila fronta. Navždy budeš patřit mezi nás. Nikdy nezapomeneme,“ napsal Neuberg. Na Šuralovu tragickou smrt reagoval Casillas i Barcelona Přečíst článek › Nehody i sebevraždy. Tragických úmrtí sportovců je až příliš, Šural nebyl jediný Přečíst článek ›

Autor: Iva Haghofer