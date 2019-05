"Je to hrozná tragédie a nemůžu tomu uvěřit. Upřímnou soustrast celé rodině, budeš mi a nám všem strašně chybět. Pepíku, odpočívej v pokoji," napsal na sociální síti instagram záložník Lukáš Vácha ze Sparty, který se Šuralem pomohl v sezoně 2011/2012 Liberci k mistrovskému titulu.

Obránce David Limberský z Plzně zavzpomínal, že na jeho jedinou branku v národním týmu v utkání kvalifikace mistrovství Evropy s Lotyšskem mu před čtyřmi lety přihrál právě Šural. "Černý den českého fotbalu. Na můj jediný gól v repre jsi nahrál ty. V tuto chvíli jsou fotbalové výhry a prohry malicherné," napsal na instagramu.

Soustrast vyjádřil také někdejší gólman Liverpoolu, nyní ve službách Besiktase, Loris Karius.

Very sad to hear of the tragic death of Josef Sural. My thoughts are with everyone at the club and his family. Rest in peace ??