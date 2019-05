Oba trenéři chtěli tři body, oba chtěli do skupiny o evropské poháry. Nakonec se museli spokojit s remízou, která jim „zajistila“ další vzájemný zápas ve skupině o ligovou záchranu.

„Je to škoda, že jsme nepostoupili výš do hry o Evropskou ligu, ale to se rozhodlo už v předchozích domácích zápasech," dobře věděl trenér Slovácka Martin Svědík.

V hlavě mu ležela zejména úvodní branka Pražanů, kterou soupeř vstřelil po nedorozumění hráčů Slovácka.

„Trestuhodně jsme si mysleli, že máme aut a z toho jsme dostali gól. Pak jsme museli Bohemku dobývat. Měli jsme tlak po změně stran, vyrovnali jsme, nemůžu klukům nic vytknout. Bojovali jsme, nakonec utkání skončilo remízou, ale my jsme chtěli vyhrát,“ hlásil odhodlaně Martin Svědík.

Ovšem je nutné přiznat, že jeho tým tahal proti Pražanům za kratší konec. Kouč Bohemians Martin Hašek měl tak ze zápasu smíšené pocity.

Bohemka byla 23 minut od bojů o Evropskou ligu

„Z jedné strany převažuje zklamání z toho, že jsme byli 23 minut od skupiny o Evropskou ligu, což by bylo po průběhu celé sezony vynikající. Na druhou stranu se hráči vydali ze všech sil a ještě v závěru jsme mohli strhnout výhru na naši stranu, já už měl ruce několikrát nahoře,“ svěřil se trenér Bohemians 1905.

Jak přiznal hostující kouč, tak závěr zápasu byl opravdu hektický. Hrálo se nahoru dolů a branková konstrukce cinkla na každé straně.

„Hosté měli brejkové situace, byl to zajímavý závěr. Nakonec je z toho remíza. Počítá se každý bod. Pokračujeme dál, v nadstavbě to budou nervy, nervy a zase nervy,“ povídal kouč Slovácka Martin Svědík a vysvětloval absenci několika opor.

„Krejčímu se obnovilo zranění svalu, těžko říct, jestli ještě zasáhne do ligy. U Michala Kadlece je situace lepší. Věřím, že v nadstavbě ještě nastoupí,“ prozradil Svědík.

Martin Hašek: Já a Sparta? Nikdo mě nekontaktoval

Trenér Bohemians chválil nasazení a také úroveň celého utkání. „Diváci viděli dobrý zápas. Oba týmy hrály s obrovským nasazením, podobně těžké duely nás teď čekají ve skupině o záchranu. Jsem ale potěšen výkonem nejen dnes, ale i během celého jara,“ pochválil svůj tým muž, který je údajným kandidátem na post hlavního kouče pražské Sparty.

„Pokud se ptáte na tohle, tak si vůbec nedovedu představit, že bych sezonu nedokončil v Bohemce. Pokud se mě ptáte na téma Sparta a já, tak mě vůbec nikdo nekontaktoval. Čili mám úplně stejné informace, jako máte vy, co tady sedíte,“ sdělil na závěr přítomným novinářům Martina Hašek.