Novým trenérem české fotbalové jednadvacítky se stal Jan Suchopárek, který předtím vedl národní tým do 18 let. Jednapadesátiletý vicemistr Evropy z roku 1996 nahradil Karla Krejčího, jenž po minulém cyklu a evropském šampionátu skončil.

Jan Suchopárek. | Foto: Deník/Jan Pechánek

Suchopárek vedle osmnáctky v minulosti trénoval i reprezentační devatenáctku. U týmu do 21 let už dříve působil jako asistent a v několika zápasech vedl mužstvo i jako hlavní kouč. Smlouvu podepsal do konce nadcházejícího kvalifikačního cyklu.